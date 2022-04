Jarní Retro Garáž

Zde si na své přijdou zejména milovníci nablýskaných vozidel našich dědů či pradědů. V sobotu 9. dubna totiž již tradičně zaplní celý areál výstaviště veteránská burza Retro Garáž. V moderních výstavních pavilónech výstaviště v Lysé nad Labem je 2x ročně (na jaře a na podzim) jedinečná možnost nakoupit a prodat vše, na co jsou příznivci tohoto koníčka na klasických veteránských „burzách“ zvyklí. Retro Garáž už pravidelně nabízí skutečně mnoho a to od kompletních strojů, přes nové, replikové, či staré a původní náhradní díly až po spousty dalších předmětů spojených s tímto náročným a záslužným koníčkem a nejen to. Na akci svou práci prezentují i renovační dílny a řemeslníci. Retro Garáž pravidelně přináší všem návštěvníkům naprosto unikátní a nevšední zážitek v podobě živých aukcí / dražeb auto-moto veteránů. Přijďte si přihodit a zažít ten adrenalin!

