Junior se vrátil bez bodu

Bohužel obavy se naplnily. Mělničtí hokejisté se v neděli vypravili do Černošic kde se utkali s tamějším lídrem tabulky, jenž doposud utrpěl pouze jednu porážku a jednu ztrátu bodu po samostatných nájezdech. Ten jim právě odebral právě odebral Mělník v šestém kola na domácím ledě. Avšak tentokrát se mu to nepodařilo. Již ve čtvrté minutě se domácí ujali vedení, hostům se však podařilo srovnat krok a po první třetině to bylo 2:1. Avšak ta druhá dopadla stejně ve prospěch domácích, takže třebaže poslední třetina byla již na branky vyrovnaná dvoubrankové manko se Mělníku nestačilo smazat.

V sobotu 25. ledna mělnické hokejisty čeká další těžké utkání. Na svém ledě přivítají Slavoj Velké Popovice, jenž zaujímá druhé místo tabulky a na něž nemají právě dobré vzpomínky, neboť v Popovicích utrpěli debakl 8:2.

A tak držme palce aby to mohli naši hokejisté napravit!

SK Černošice – HC Junior Mělník 6 : 4

Třetiny: 2:1, 2:1, 2:2

Branky a nahrávky: 4. Šalamoun (Brejcha), 14. Pulkrab (Staněk), 26. Pulkrab (Hofmeister, Staněk), 34. Vokurka (Brejcha, Krudenc), 51. Staněk (Pulkrab), 60. Šalamoun (Brejcha, Vladyka) – 15. Stinka (Šípek, Chvátal), 39. Kapoun (Litera, Chvátal), 48. Litera (Šubrt, Kapoun), 55. Litera (Šubrt, Novotný)

Vyloučení: 6-4, navíc Vernek (Mělník) 5 + OK za NAP, Využití: 1-1, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Doubek – Frühauf, Havel

Diváci: 150

Černošice: Frolík (Formánek) – Staněk, Vokurka, Sem, Vladyka, Němeček, Mojžíš, Šalamoun, Pulkrab,Krudenc, Urbančík, Dimitrov, Loskot, Hofmeister, Sobotka, Jobek, Brejcha

HC Junior Mělník: Šrámek (Srp) – Vaněk, Cicvárek, Prejza, Chvátal, Novotný, Krejsa, Kubica, Kapoun, Vernek, Šípek, Šubrt, Litera, Fedymycz, Lenc, Stinka, Kratochvíl, Macek, Škarohlíd

mar