Kapela A.S.M. oslaví čtvrt století své existence

Zní to až neuvěřitelně, ale loni tomu bylo 25 let od zrodu hudební formace, která se do podvědomí mělnických příznivců muziky vryla pod názvem A.S.M. – Amatérské. Sdružení. Muzikantů. V roce 1994 totiž kytarista Marián Kořínek se Štefanem Mezeiem založili trampské duo s názvem „Absolutní svoboda mysli“. Jelikož si oba psali texty, tak hráli jenom písničky vlastní tvorby. A posléze se rozjeli po festivalech a klubech v celé naší vlasti. Během času se jejich styl začal měnit ve folk rock. Když při hraní v klubu Stodůlky jim omylem na plakát napsali název kapely „Amatérské sdružení muzikantů“ se jim to natolik zalíbilo,že název už tak nechali. Jelikož tento styl ve dvojici příliš nevynikne začali přibírat nové muzikanty. A tak na basu začal hrát Ondra Lhotský, nyní často hraje s Baťou či Tomášem Homutou a v Mydlárně je stálým hostem. Dále to byl dnešní člen skupiny Baťa a Kalábůf něžný beat Václav Winter a Jaroslav Dědek. Jak se to to v kapelách stává, docházelo i zde k personálním změnám. Po odchodu Štefana Mezeie dal Marián dohromady novou kapelu ASM, kde kromě něho hráli Doležal Míla – elektrická kytara + zpěv, Mařík Josef – bicí, Kopřivová Otka – zpěv, Winter Václav – rytmika + zpěv a Husák Vlasta – basa, kterého na určitou dobu nahradil Žiačík Jan. Avšak i tomuto sdružení se nevyhnula určitá tvůrčí krize a došlo k rozpadu. Ten však netrval dlouho a Marián s Mílou Doležalem a Pepou Maříkem dali dohromady kapelu, ve které hrají kromě zmíněné trojice i opět Vlasta Husák jehož po čase nahradil Jan Fuka. Skupina v roce 2002 natočila CD s názvem „ASM folk-rock“ a v roce 2008 další CD s názvem „ASM pro vás“. Pro zajímavost obě alba pokřtil moravský „bard“ a legendární muzikant Vlasta Redl.

Kapela stále hraje vlastní tvorbu a rovněž zhudebňuje texty členů Klubu Pegas.

A jelikož čtvrt století je čtvrt století, tak se to musí pořádně oslavit. A to se stane již tento pátek 24. ledna od 21 hodin v mělnickém klubu Stará Mydlárna. Samozřejmě nebudou chybět hosté, a to jak v provedení bývalých členů, tak i dalších mělnických muzikantů jako Baťa a spol. či zpěvačky Lenky Ducháčkové..

mar