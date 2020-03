Ministr vnitra Jan Hamáček: Zbraň proti koronaviru? Zdravý rozum a odpovědnost

S ministrem vnitra Janem Hamáčkem exkluzivně pro měsíčník Mělnicko o bezpečnosti v ČR na téma COVID-19 a situace v Řecku.

Zbraň proti koronaviru? Zdravý rozum a odpovědnost

Koronavirus COVID-19 se nesmí bagatelizovat, ale nemá smysl panikařit a vykupovat supermarkety, uklidňuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Desítky tisíc nemocných a tisíce mrtvých v Číně, tisíce nemocných v Itálii kousek od našich hranic, první nakažení jsou i v Česku. Jak se mají lidé chovat, aby se nenakazili koronavirem?

Nepanikařit. Nevykupovat respirátory, roušky, dezinfekci nebo potraviny. Opravdu nehrozí žádný kolaps zásobování. Stačí používat zdravý rozum. Důsledně dodržovat hygienu a pečlivě si mýt ruce. Necestovat do italských provincií, kde nákaza propukla, nejlépe omezit cestování vůbec, pokud to není nezbytné. Pokud někdo přijel z rizikových míst a má příznaky, tak nejít do plné ordinace, ale zavolat svému lékaři nebo na 112, přijede sestra a odebere vzorek, aby se vyloučil nebo potvrdil koronavirus. Pokud kýchám a kašlu, zůstat doma. Respektovat pokyny, pokud se ocitnete v karanténě a neohrožovat ostatní.

Máme se tedy koronaviru bát?

Je to nová nemoc, takže je na místě velká obezřetnost. Proto je potřeba hospitalizovat nakažené pacienty, vyšetřit ty, s nimiž přišli do styku, a minimalizovat riziko šíření viru. Například omezit některé akce s velkou návštěvností, jako mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, nebo omezit dočasně lety z regionů, kde nákaza propukla. Stát má připravené plány pro tyto situace a lékaři, hygienici a další složky vědí, co mají dělat. A to nejpodstatnější: celý náš integrovaný záchranný systém, včetně policistů a hasičů, je profesionálně připraven.

Není to přehnané, když lékaři tvrdí, že koronavirus je podobný jako chřipka?

Opakuji, je to nová nemoc, nevíme, jak se bude vyvíjet. Přestože průběh nemoci není zatím nijak katastrofální, musíme být maximálně obezřetní. Ale musíme si uvědomit, že chřipka i koronavirus jsou nebezpečné nemoci! Především pro lidi ve vyšším věku nebo pacienty trpící nějakou vážnou chorobou. Na prvním místě proto má být odpovědnost. Všichni máme rodiče, prarodiče nebo známe někoho vážně nemocného. Pomáhat ohroženým beru jako samozřejmost, především když se nyní jedná o nemocné a starší lidi. Pokud někdo byl v rizikových regionech nebo má příznaky jako je teplota a suchý kašel, neměl by je navštěvovat a vystavovat vysokému riziku. Třiceti nebo čtyřicetiletý zdravý člověk si s koronavirem poradí snadno, ale pro 80letého nebo onkologického pacienta může mít ty nejhorší následky.

I proto jste navrhoval vládě vyhlásit nouzový stav? Nevyplašilo by to veřejnost, když už lidé začali ve velkém nakupovat potraviny?

Nenavrhl jsem jeho vyhlášení, zmínil jsem to jako jednu možnost, která by pomohla situaci řešit. Vyhlášení nouzového stavu zní možná velmi vážně, ale v tomto režimu by bylo možné jednodušeji zajistit například potřebné ochranné prostředky pro lékaře, sestřičky nebo policisty a hasiče, kteří jsou v první linii. Vláda by mohla nařídit, aby se každý, kdo byl v Itálii, musel registrovat, aby se podchytili případní nosiči infekce. Jde o to nákazu zpomalit v čase. Ministerstvo zdravotnictví je zatím toho názoru, že v současné situaci máme dostatečné nástroje. To je pravda ve chvíli, kdy máme několik prokázaných případů, které se virem nakazily v Itálii. Budeme situaci dál sledovat. Chci však všechny uklidnit, že nečelíme epidemii a není opravdu důvod k hysterii a vykupování supermarketů.

Přesto, není to přehnaný postup, když máme „pouze“ několik pacientů?

Musíme být připraveni. Snažím se dělat to, co má ministr vnitra dělat, aby byly všechny složky Integrovaného záchranného systému připravené, kdyby se situace zhoršila. Je proto potřeba, abychom i v rámci vlády a Bezpečnostní rady státu zvážili veškeré možnosti, které máme a můžeme nasadit k ochraně obyvatelstva v případě zhoršení situace. Pokud by byly problémy s dodávkami ochranného materiálu, pokud by se koronavirus rapidně šířil a bylo potřeba přijmout razantní opatření, museli bychom nouzový stav vyhlásit.

Nepodcenila vláda komunikaci s občany?

Ministerstvo zdravotnictví informuje průběžně, ale chápu veřejnost, že má obavy. To je celosvětový jev, ne naše specifikum. Ale samozřejmě je vždy co zlepšovat. Jednal jsem s ředitelem České pošty, zda nevyužít v případě potřeby poštovní pobočky jako informační místa, kde by byly například letáky se základními informacemi a pokyny. Zdaleka ne všichni jsou na internetu a na poštu chodí hodně lidí.

Kromě koronaviru Evropa čelí riziku nové migrační vlny z Turecka, na hranicích s Řeckem jsou desetitisíce lidí. Co se s tím dá dělat?

Situace je opravdu vážná, dnes odlétám na mimořádné zasedání ministrů vnitra EU (rozhovor se uskutečnil ve středu 3.března, pozn. red.). Musíme prosadit, aby Turecko dodržovalo dohodu s EU a nenechalo migranty proudit volně přes hranice. Je klíčové, aby to Řecko zvládlo a jsme připraveni mu pomoci. Nabízíme okamžitou humanitární pomoc i rychlou finanční podporu až milion euro. Pokud to bude potřeba, pošleme na řecko-tureckou hranici i naše policisty. Jsme připraveni jednat rychle. Nesmí se opakovat rok 2015, kdy Evropu zavalily davy ekonomických migrantů. Západobalkánská migrační trasa už je několik let i díky rozhodné pomoci českých policistů sloužících na Balkáně uzavřená. Tak to musí zůstat i nadále.