Vydřené vítězství mělnických hokejistů

HC Junior přivítal na svém ledě poslední tým tabulky Krajské ligy „béčko“ z Příbrami. Podle očekávání se do soupeře mělničtí pustili s vervou ve snaze napravit předcházející porážky. Avšak smůla se domácím dále lepila na paty a byli to právě příbramští mladíci, kteří se ujali dvoubrankového náskoku. Mělníku se sice podařilo do konce třetiny srovnat, ale prostřední část utkání opět patřila hostům, kteří šli do závěrečné třetiny s jednobrankovým vedením. V té se sice domácím podařilo vyrovnat, ale Příbram to nevzdávala a mělnický Fiala lovil ze své branky puk počtvrté. Naštěstí také naposledy. Nejprve padl vyrovnávající gól a přesně minutu před koncem i ten vítězný. Junior tak mohl konečně slavit zisk tří bodů. Ale bylo to vítězsví velmi vydřené….

Příští sobotu 9. listopadu přijede do Mělníka Benešov. Ve skupině Východ je na tom přibližně stejně jako Mělník, dá se tedy očekávat další dramatické utkání.

HC Junior Mělník – HC Příbram „B“ 5 : 4

Třetiny: 2:2, 0:1, 3:1

Branky a nahrávky: 15. A.Janele (Kapoun, T.Havel), 20. T.Havel (A.Janele, Macek), 50. Vernek (T.Havel), 55. Cicvárek (Prejza), 59. A.Janele (Kapoun, T.Havel) – 2. Anděl (Pokorný, Flieger), 14. Dragoun, 39. Svoboda (Dolejš, Beneš), 52. Rejzek (Svoboda, Beneš)

Vyloučení: 4-8, navíc Svoboda (Příbram) 10 min za NESP, Využití: 1-0, V oslabení: 0-0

Diváci: 280

Rozhodčí: Macháč – Holec, Valda

HC Junior Mělník: Fiala (Škubal) – Krejsa, Prejza, Kubica, Cicvárek, Vaněk, Kapoun – Kratochvíl, Stinka, Škarohlíd, Šípek, T.Havel, Vernek, Janele, Litera, Macek

HC Příbram “B”: Kodad – Jalůvka, Hlinka, Erben, Beneš, Šmejkal, Dragoun, Císař, Anděl, Sirotek, Kuluris, Flieger, Kolda, Svoboda, Rejzek

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1507

mar