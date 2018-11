O vítězství v derby rozhodla až poslední třetina

Mělničtí hokejisté přivítali na svém ledě mužstvo z Kralup nad Vltavou. V tomto druhém okresním derby si chtěli domácí zopakovat vítězné utkání toho prvního s neratovickými Buldoky a napravit si reputaci z minulých kol. Proto se do soupeře pustili s plnou vervou, avšak nedokázali svojí převahu gólově zúročit. Ba právě naopak se kralupanům podařilo využít přesilovku a do kabin šli jednobrankovým náskokem. Druhá třetina se nesla v duchu té první, domácí byli stále aktivní, avšak opět to byli hosté, kterým se podařilo vsítit další branku. Junioru se však podařilo odpovědět a tak druhá třetina skončila opět s jednobrankovým náskokem Kralup. I začátek poslední části patřil hostům. Po hrubce v obraně se jim podařilo zvýšit a pro mělnické to již nevypadalo dobře. Avšak dvoubrankové vedení Kralup dlouho nevydrželo neboť domácí nejprve využili přesilovku ke zkorigování výsledku a ve hře čtyři na čtyři se jim podařilo vyrovnat. Další aktivní hra se Junioru vyplatila a tak dokázali otočit skóre dvěma brankami. Kralupané sice další gólem vykřesali naději, avšak Mělník se již jednobrankový náskok uhájil. HC Junior tak v tabulce poskočil v tabulce na páté místo se ztrátou tří bodů na druhé Poděbrady. V sobotu 10. listopadu přivítá šesté Žabonosy a jistě se bude snažit využít domácího prostředí. Posléze jej totiž čekají čtyři zápasy za sebou na ledě soupeřů.

HC Junior Mělník – HK Kralupy nad Vltavou 5 : 4

Třetiny: 0:1, 1:1, 4:2

Branky a nahrávky: 32. Šípek (T.Havel), 45. T.Havel (A.Janele), 48. CHvátal (Šubrt), 50. A.Janele (CIcvárek), 51. Šípek (Chvátal) – 16. Bunda (Kaprál), 34. Kaprál (Homolka), 44. Řehák (Davídek), 59. Borkovec (Kulhavý)

Vyloučení: 4-11, využití: 1-1, v oslabení: 0-0

Diváci: 310

Rozhodčí: Hrčka – Frühauf, Havel

HC Junior Mělník: Fiala (Vokurka) – Chvátal, Novák, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Arazim, Vaněk – T.Havel, D.Havel,A.Janele, Šípek, Šubrt, Fedymycz, Stinka, Šícha, Macek, Kratochvíl

HK Kralupy nad Vltavou: Exner (Kosina) – Sikela, Dvořák, Kulhavý, Šebesta, Prášek, Mařík, Bunda – Pražienka, Davídek, Balada, KUčera, Řehák, Borkovec, Šarše, Homolka, Roubal, Kaprál

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1386

mar