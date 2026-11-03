Středočeský kraj pokračuje v podpoře začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Cílem je nabídnout lidem s handicapem takové podmínky pro bydlení, které se co nejvíce přibližují životu v běžné domácnosti a umožňují jim zachovat si soukromí, důstojnost i kontakt s okolním prostředím.
Právě s tímto záměrem vznikne v Lobkovicích, místní části Neratovic, v ulici Palackého 28/18 nový objekt komunitního bydlení. Dokončení stavby je plánováno do konce roku 2029. Novostavba s přilehlou zahradou poskytne zázemí pro 12 osob s těžkým zdravotním postižením, které zde najdou dlouhodobý domov.
Moderní bydlení ve dvou samostatných domácnostech
Nový objekt bude svým charakterem připomínat moderní rodinný dům. Jeho dispozice bude rozdělena na dvě samostatně fungující domácnosti, z nichž každá poskytne bydlení šesti klientům. Obyvatelům bude k dispozici podpora pracovníků v sociálních službách, kteří jim pomohou zvládat každodenní činnosti a zajistí potřebnou péči.
Projekt klade důraz především na pohodlí, bezpečnost a dostatek soukromí. Zároveň nabídne obyvatelům možnost zapojovat se do běžného života v místní komunitě, navazovat vztahy a účastnit se společenského dění.
Od ústavní péče ke komunitnímu bydlení
Středočeský kraj dlouhodobě usiluje o postupnou proměnu systému sociálních služeb. Velká pobytová zařízení nahrazuje menšími domácnostmi, které lidem se zdravotním postižením umožňují žít přirozenějším způsobem života.
Bydlení v menším domě či bytě, který je součástí běžné zástavby, přináší oproti tradičnímu ústavnímu prostředí řadu výhod. Obyvatelé mají více prostoru pro vlastní rozhodování, soukromí a individuální potřeby. Zároveň se jim otevírají lepší možnosti pro navazování kontaktů s okolím a aktivní zapojení do života společnosti.
Poskytování sociálních služeb v novém objektu zajistí příspěvková organizace Středočeského kraje Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb. Organizace působí v regionu řadu let a sama prošla procesem transformace sociálních služeb. Díky tomu má cenné zkušenosti s podporou lidí se zdravotním postižením v prostředí běžné komunity.
Domov, který je součástí společnosti
Komunitní sociální služby představují moderní přístup k péči o osoby se zdravotním postižením a navazují na osvědčenou praxi ze zahraničí. Jejich hlavním smyslem je umožnit lidem s handicapem žít co nejběžnějším životem, nikoli je oddělovat od ostatních.
Projekt v Lobkovicích je dalším krokem k tomu, aby lidé se zdravotním postižením měli možnost žít důstojně, s potřebnou podporou a zároveň jako přirozená součást společnosti.
Respekt, tolerance a vzájemná solidarita jsou hodnoty, které by měly být samozřejmou součástí našeho každodenního života. Nikdo z nás totiž neví, zda se někdy sám nebo prostřednictvím svých blízkých neocitne v podobné situaci. Vytvářet prostředí, ve kterém má každý své místo bez ohledu na zdravotní omezení, je odpovědností nás všech.