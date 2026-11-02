Děti na Mělníku mají nové místo pro hry, pohyb i zábavu. U Domu dětí a mládeže v sadech Na Polabí bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště, které už mohou začít využívat první malí návštěvníci.
Nové dětské hřiště u Domu dětí a mládeže (DDM) v sadech Na Polabí na Mělníku bylo slavnostně otevřeno. Pro děti tak vznikl další prostor, kde mohou trávit volný čas, užívat si pohyb na čerstvém vzduchu a setkávat se s kamarády.
Proměnou v nedávné době prošel také samotný Dům dětí a mládeže, který získal novou fasádu a zateplení. V jeho blízkosti navíc vzniklo workoutové hřiště, jež nabízí možnosti aktivního vyžití i pro starší děti a dospělé.
V sadech Na Polabí tak postupně vzniká příjemné zázemí pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně. Nové hřiště rozšiřuje nabídku míst, kde si děti mohou hrát, sportovat a vybít svou energii.
Na vybudování dětského hřiště finančně přispěla také Nadace ČEZ, které patří poděkování za podporu tohoto projektu.
Nové hřiště je tak dalším příspěvkem k rozvoji veřejných prostor na Mělníku a k vytváření míst, kde mohou rodiny společně trávit volný čas.
Fotografie převzato: FB město Mělník