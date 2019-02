Tomáš Homuta Trio se představí na Swingovém večeru

Dalším hostem pravidelných Swingových večerů v mělnickém Masarykově kulturním domě bude trojice muzikantů, kterou dobře znají návštěvníci mnohých kulturních akcích.

Fenomenální pianista a zpěvák Tomáš Homuta je už řadu let hvězdou naší bluesové scény, ale rovněž duší hudebního dění na Mělníku. Je hudebním dramaturgem zdejšího vyhlášeného hudebního klubu Stará Mydlárna, kam přivedl řadu skvělých interpretů včetně mnoha zahraničních. Založil atraktivní festival „Taste of…“, který letos vstoupí již do třetího ročníku, na němž představil nejen hudební delikatesy z kolébky blues, New Orleansu, kde určitou dobu působil v tamějších vyhlášených klubech. A v tom dalším setkání také ze slunné Itálie spolu s tamními gastronomickými specialitami. Co plánuje v tom letošním….nechme se překvapit. Poslechnout si jej možno i v mělnické kavárně „Pohodovej anděl“ každé druhé úterý.

Na Swingovém večeru, kde se představí poprvé, vystoupí se svým triem, které tvoří rovněž výjimečná soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová, jenž má za sebou celou řadu vystoupení s různými hudebními formacemi z nichž možno jmenovat třeba skupinu Laura a její Tygři.

A konečně skvělý saxofonista a stálý host mnoha pražských i mimopražských hudebních klubů David Fárek. Hraje prakticky se všemi našimi předními big bandy – s Felixem Slováčkem, Václavem Kozlem, Orchestrem Karla Vlacha, Septet plus Dalibora Kaprase i Kryštofem Markem. Uplatňuje se také v muzikálech „Jesus Christ Superstar“ a „Hello Dolly“. Je nejen výborným muzikantem, ale také skladatelem a aranžérem

Trio hraje převážně rhythm & blues, ale troufá si i na originální provedení klasických hitů The Beatles, Rolling Stones či Tiny Turner.

A tak v tradiční první středu v měsíci 6. února opět od 19.30 čeká příznivce dobrém muziky skvělý, nejenom swingový, večer.

