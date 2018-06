Mělnický okruh – informace pro návštěvníky města

V neděli 3. června budou na trase závodu Mělnický okruh v centru města od 8.00 hodin probíhat tréninky. Oficiální start závodu je plánován na 10.00 hodin. Trať závodu bude možné přejít jen na dvou stanovených místech, a to z ulice Fügnerova do ulice U Tanku a z náměstí Karla IV. do ulice 5. května. Trať bude možné přecházet jen v určených časech podle pokynů pořadatelů, které je nutné plně respektovat. Více informací na www.melnickyokruh.cz, případně u ředitele závodu Petra Chaloupky – tel. 732 145 893 a u Libora Horáka – tel. 777 295 761.

Mgr. Helena Vavřinová

vedoucí Kanceláře vedení úřadu

tisková mluvčí