Společné prohlášení spolků, zastupitelů a nezávislých jednotlivců k problému spalování odpadů

1 Dále jen „spalovny odpadů“.

2 To, že jsou škodliviny vypouštěné ze spaloven odpadů do ovzduší plně pod kontrolou, je jen zbožné přání. Ty nejtoxičtější látky (dioxiny) jsou měřeny jen dvakrát ročně po dobu 18 hodin. Po zbývající dobu se o jejich skutečných emisích můžeme jen dohadovat. Viz např.:https://www.researchgate.net/publication/332246919_Hidden_emissions_A_story_from_the_Netherlands_Ca se_Study

3 Spalovny odpadů, čímž máme na mysli hlavně ZEVO, již při jejich současné kapacitě v ČR produkují ročně až čtvrt milionu tun popele a popílku. Ty obsahují stejné množství dioxinů, jaké do ovzduší vypustí všechny ostatnízdroje v naší zemi. Velká část z nich mizí zcela nekontrolovaně ve stavebních materiálech.

4 Navrhuje to akční plán Evropské komise.

6 Např. https://arnika.org/nespaluj-recykluj nebo https://www.hnutiduha.cz/nase- prace/odpady/temata/spalovny.

7 http://amsp.cz/nova-odpadova-legislativa-prinasi-citelne-zdrazeni-pro-podnikatele-obce-i-mesta/

