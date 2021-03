„Senior taxi“ poskytne bezpečnou cestu k nezbytným účelům

V současné vážné situaci Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zajišťuje cenově zvýhodněnou přepravu k lékaři, zdravotnických zařízení (testování či očkování), na úřady či na další nezbytná místa na územní zdejšího města. Služba je určena osobám s trvalým bydlištěm nad 65 let či držitelům TP.ZTP a ZTP/P, a to v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin. Cena jedné jízdy po městě je 10 Kč a do Centra zdravotní péče Jirny činí 20 korun. Jízdu je však objednat den předem na tel. 778 520 721 nebo 606 708 213.

Je třeba velmi ocenit tuto službu, která tak usnadní bezpečnost právě těmto lidem patřícím k rizikovým skupinám ohledně současné pandemie k nezbytným pochůzkám a nemusí tak využívat jiné prostředky, jenž ohrozily jejich zdraví.

