Kde se pivo vaří…

Bylo pro mě velké překvapení, že ve Zdibech byl otevřen nový pivovar. Nachází se v dolní části obce naproti Přemyšlenskému rybníku. Na zarostlém místě s polorozpadlou budovou se vyloupl krásný areál, jehož dominantou je vysoký komín. Navracíme se k tradici, kdy malé pivovary hasily žízeň kolemjdoucích a zásobovaly svým nápojem okolí? Více se dozvíte z rozhovoru se sládkem Zdibského pivovaru panem Jiřím Žáčkem.

Jak u vás vznikla myšlenka vařit pivo?

V době, kdy skončila má práce na zdibském obecním úřadu a já odešel do důchodu, jsem přemýšlel, co budu dělat. Napadlo mě, že bych chtěl zkusit vařit pivo, vymýšlet recepty. Koupil jsem si odbornou knížku, abych měl nějaké základní znalosti, k tomu pár hrnců a začal jsem to zkoušet doma, v altánku u souseda, který měl pro můj nápad pochopení. Po pár sudech, co jsem takto uvařil, jsem se přihlásil do půlročního rekvalifikačního kurzu na sládka do Brna. Tam jsem absolvoval teorii, na praxi jsem chodil do pivovaru Ládví Cobolis a částečně i do pivovaru do Kunratic. Dále jsem pokračoval ve vaření piva, jeho spotřeba se zvyšovala, a tak jsem si řekl, že bych mohl otevřít svůj pivovar.

Proč padla volba zrovna na tento objekt?

Rozhlížel jsem se po vhodných prostorech. Mezi jinými jsem oslovil také majitele bývalé kotelny Atrie Rustama Sungatova. Budova byla v dezolátním stavu, ale inspiroval mě ten komín. Rustamovi se moje myšlenka líbila. Dohodli jsme se, přibrali ještě mého kamaráda Michala Přesličku a ve třech založili společnost. Atria vložila pozemek s kotelnou a my peníze. To se psal rok 2019.

Vaše začátky nebyly zcela růžové. Jak plány a rekonstrukci ovlivnila pandemická situace?

Stavěli jsme během covidu, všechno se protahovalo. Nakonec jsme zajistili potřebná povolení a začali s úpravami. Neustálé zpřísňování podmínek v souvislosti s covidem nás omezovaly i během loňského léta, kdy jsme si mysleli, že otevřeme. Fungovat pro veřejnost jsme ale začali až v říjnu 2021.

V současné době máme otevřeno v pracovní dny ve čtyři hodiny odpoledne a vaříme jen večeře. V soboru a v neděli si k nám můžete od 12 hodin přijít i na oběd, kdy připravujeme víkendové speciality. Cestu si k nám naši hosté začínají prošlapávat.

Proč jít na pivo právě k vám?

Pivo malých pivovarů je úplně jiné než to, které dodávají velkokapacitní výrobci. U nás se snažíme nastavit kulturu piva. Mícháme a vytváříme rozličné druhy piv. Nabízíme různé stupně a barvy. Točíme piva nefiltrovaná, nepasterizovaná, to jim dává tu charakteristickou chuť.

Také názvy našich piv vycházejí z místního folkloru. Zlatý kopec koresponduje s místem, kde jsem s pivem začínal. Název Zámecká desítka navazuje na tradici vaření ve sklepech Přemyšlenského zámku z doby Marie Terezie. Le’žáček jsem připravil dle vlastní chuti. Další názvy se vážou k obci – Starosta, Hasič. Splávek asociuje vedlejší rybník. Maimi pak vznikl na popud kamarádky, zvyklé na lehké

americké pivo. Na jaro připravujeme pro cyklisty i něco méněstupňového. Každý z návštěvníků si u nás snad najde pivo podle svého gusta.

Jak vůbec probíhá proces vaření piva a jak ho „balíte“?

Jen ve zkratce. Naklíčený ječmen, tzn. slad, se namele a několikrát povaří, podle varného postupu. Tím postupně získáte ze sladu škroby a cukr, které následným kvašením přeměníte na alkohol. Vůni a hořkost pivu dodá chmel.

Technologická část je vyrobena celá z nerezu a je vidět i z restaurace. Dlouho jsem také zvažoval velikost produkce. Původní myšlenka byla kapacita varny na 500 litrů, nakonec jsem zvolil varnu (jedno vaření) na 2 000 litrů a čtyři ležácké tanky na 8 000 litrů. Tím jsem zajistil možnost zvýšení produkce piva do budoucnosti.

Lidé si u nás mohou pochutnat na čerstvě čepovaném, odnést si lze pivo v „petkách“ či skleněných lahvích, stáčíme ho i do sudů o velikosti 15 l, 30 l a 50 l..

Umístění pivovaru je výhodné. Nachází se u hlavního tahu obcí, přitom je částečně schované v údolí.

Poloha je ideální. Naší myšlenkou bylo vybudovat něco, kde se lidé budou moci sejít, sednout si, pobavit se. Chtěli bychom být místem pro setkávání nejen obyvatel Zdib, ale i také lidí z okolních obcí. Aby věděli, že tu mají pivovar, mohli sem pozvat své přátele anebo je třeba potěšit dárkem v podobě láhve pivního moku od nás.

Co plánujete do budoucna?

Chceme úzce spolupracovat s obcí, s její kulturní komisí, a nebráníme se spolupráci s obcemi sousedskými. Budeme k nám zvát hudební kapely a pořádat pivní festivaly. První se bude konat již 25.6.2022, kdy jsme pozvali dalších 10 malých pivovarů. Měli jsme tu již první svatbu, pár firemních večírků a narozenin. Máme výhodu, že Rustam nám také dal k dispozici okolní pozemky, které jsme vyčistili a zatravnili. Na letní měsíce chystáme i venkovní program. Naše pivo bychom rádi nabídli i na kulturních a společenských akcích v okolí.

Co si přát na závěr? Aby se zde dobře dařilo, aby se tu místní i přespolní setkávali a dobrého moku popili.