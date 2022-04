MUSADO: intenzivní seminář zaměřený na sebeochranu, sebeobranu a bezpečné chování

Králův Dvůr – v úterý 29.3.2022 proběhl intenzivní seminář zaměřený na sebeochranu, sebeobranu a bezpečné chování, vedený pod hlavičkou bojového systému MUSADO, jehož významným partnerem je Mělnicko. Seminář vedl osobně hlavní instruktor WMA Oldřich Šelenberk, (7.Dan) se svými třemi instruktory. Ten řekl účastníkům na začátku semináře: ,,Bude se Vám to zdát asi drsné, bude to možná hrubé nebo i vulgární, ale má to výchovný smysl a funguje to. Nám jde při výcviku o to, aby se všeobecně lidská populace probudila z letargie-zde odkazujeme na genetický pud přežití“. Pan Šelenberk má bohatou 30letou výcvikovou praxi příslušníku AČR, PČR, IZS, absolvoval např. semináře s německými, jihokorejskými a novozélandskými instruktory. Jeho MUSADO Military Combat Systém je od roku 1994 oficiálním stylem boje zblízka v AČR, kdy World MUSADO Association pod vedením p. Šelenberka vyhrála veřejnou soutěž o zavedení jednotného systému sebeobrany do AČR.

Dopolední část byla pro zaměstnance města a následně i pro zaměstnance ZŠ a MŠ. Jak k tomu řekl ředitel ZŠ a MŠ Ing. Evžen Krob: „není to tak dlouho, kdy jsem zaznamenal hrubé vulgární útoky ze strany rodičů jak na svého zástupce, tak i na učitelky. A v obou případech chybělo málo k tomu, aby ty útoky ze slovních přerostly ve fyzické napadení. Tyto semináře považuji za přínosné a hodlám v nich, především s ohledem na bezpečnost kolegů pokračovat“. Součástí semináře byla přednáška na téma vlastní sebeochrany a přípravy na krizové situace, přičemž prioritním rizikem není dnes jen válka a násilí, ale i přírodní katastrofy nebo blackout. Cílem pořádaných seminářů WMA je uvědomění si a zajištění základních nezbytností, které by měl mít každý z nás pro takové případy doma. Ale také naučit se myslet i v souvislostech (v řetězcích přežití). Jak s oblibou říká při výcviku Oldřich Šelenberk: „Vše souvisí se vším“, „Kdo je připraven není překvapen“ a “Co je doma, to se počítá“. Kromě působivé videoprojekce a ukázek násilí (smutných reálií života střední Evropy), došlo i na představení rizik skrytých zbraní a na ukázky „bojových špinavých triků“.

Praktická část byla zaměřena na zvýšení sebevědomí a uvědomění si základních postupů vlastní ochrany jednotlivých účastníků. Kromě nácviku bezpečné vzdálenosti, provedení jednoduchých úderů, kopů a krytů, došlo např. i na praktický výcvik použití slzného spreje. Jeho použití ve stresových situacích (ve tmě, na zemi) nebylo tak snadné, jak se to prvotně zdálo. Ale jak se některé části semináře mohly zdát drsné, tak v jiných došlo i na uvolněnou zábavu a smích. A to k běžnému životu také patří.

Seminář proběhl díky starostovi Králova Dvora Petrovi Vychodilovi (ODS), který je nejen krajským zastupitelem, ale zároveň je vždy o krok napřed. I on je důkazem toho, že čím dál tím víc používané rčení: „Kdo je připraven není překvapen“ je součástí jeho každodenní práce.

Pane starosto, jste jeden z prvních, který se zapojil do našeho projektu bezpečného chování a sebeochrany. Co Vás k tomu vedlo?

Současná situace. Mezi dospělými lidmi, mládeží i dětmi stoupá agresivita, a to nejen slovní. Naši úředníci musí často čelit verbálním atakům některých nespokojených občanů a nejinak tomu je na základních školách.

Máte pocit, že to má smysl? A pokud ano, měly by se takovéto semináře pravidelně opakovat, to se ptám nejen v souvislosti s tragédií, které se stala dnes v Praze, viz:

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/utok-macetou-ve-skole-v-praze-podezrely-je-na-uteku-40392338#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40392338&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Určitě ano. Jsem přesvědčený, že v tomto směru je prevence i nutná. Úředníci a pedagogové každodenně přicházejí do úzkého kontaktu s veřejností a proto by se měli naučit nejen rozpoznat

signály násilí, ale také metody a způsoby, jak vznikajícímu konfliktu zabránit. Jak ho vyřešit například pomocí slov. V případě, že budou ovládat i postupy a taktiku fyzické sebeobrany, tím lépe.

Kromě těchto praktických seminářů, které jsou cíleně zaměřené na jednotlivé skupiny obyvatel chystáme i besedy s dalšími specialisty pro veřejnost. Když bude zájem, rádi Králův Dvůr opět navštívíme.

Děkujeme.