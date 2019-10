Robert Fulghum je Opravář osudů!

Tento výstižný titulek hovoří o všem. Tento již slavný americký spisovatel vyniká podivuhodnou všestranností. Není totiž „pouze“ literátem, ale také muzikantem, zpěvákem, malířem, filozofem, učitelem a unitářským pastorem. Svojí první knížku „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ vydal v roce 1988 a zbytek, jak se říká, je už historie. Filozofické postřehy z každodenního života Fulghum psát nepřestal, mezi další sbírky patří například „Už hořela, když jsem si do ní lehal“ nebo „Poprask v sýrové uličce“, ale začal se věnovat i dalším žánrům – napsal například román o tančení tanga „Drž mě pevně, miluj mě zlehka“ či memoáry na stejné téma „Vzpomínky na jedno dobrodružství“, na jejichž motivy vzniklo úspěšné divadelní muzikálové představení. Kromě toho je také autorem rozsáhlého třísvazkového románu Třetí přání. V roce 2017 vydal další skvělou knížku „Opravář osudů“, která se váže k naší vlasti.

Robert Fulghum totiž nalezl v České republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více „náš“ než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a poznat se osobně s co největším množstvím svých čtenářů, které má rád stejně jako oni jeho.

A právě jeho zatím poslední návštěva se totiž váže ještě k jedné události. Přijíždí totiž i pokřtít svojí další knížku pod názvem „U devíti draků a jedné ovce“, která vyšla 16. září v nakladatelství Argo. Jedná se právě pokračování výše uvedeného „Opraváře…“. Opravář osudů George Novak žije šťastným životem – má svou přítelkyni Luci Milenu i kamarády v hostinci U Devíti draků a jedné ovce, takže si na nudu rozhodně nemůže stěžovat. Na čistém nebi se ale začnou objevovat mráčky – Luci Milena má jiné představy o životě než George a tráví s ním čím dál méně času. Vtom se však objeví staří známí a rozehrají s Georgem hru, jakou by nečekal. To vše za zvuků kopyt kavalérie, dunění kanonů a drnkání ukulele. Vítejte U Devíti draků a jedné ovce!

Do mělnického Masarykova kulturního domu se však vrací s komponovaným programem jehož součástí bude scénické čtení se dvěma herci, kteří seznámí diváky s dějem „Opraváře osudů“. A že je s čím seznamovat! Jde přece o román, který napsal pro svoje české fanoušky a který se v Česku odehrává! Jedná se tak o večer, během kterého je cokoliv možné a nic není úplně jisté – jen to, že Robert Fulghum bude na místě a diváci budou mít příležitost zeptat se jej úplně na cokoli. V režii Jaroslavy Šiktancové a Zuzany Burianové se představí Martina Šindelářová, Petr Jeřábek, a samozřejmě ….Robert Fulghum!

Sám o své literární činnosti říká: „Nechtěl jsem být spisovatelem. Je to něco, co přišlo po tom, co mi bylo 50 let. A já jsem vždy měl život, jaký jsem chtěl, manželku, jakou jsem chtěl, a v tomto věku jsem měl docela jasno o tom, co je důležité. Úspěch mého psaní přišel, jako když najednou objevíte bohatého strýčka, který vám nechá vlak plný kladiv. Myslím kolik kladiv můžete použít? Je to čokoládový sirup. Je to něco navíc.“

O tom, že to bylo však správné rozhodnutí se přesvědčí mělničtí diváci v úterý 8. října od 19 hodin.

Autor: Robert Fulghum Úprava: Tereza Verecká Režijní Spolupráce: Jaroslava Šiktancová, Zuzana Burianová

Účinkují: Martina Šindelářová, Petr Jeřábek, Robert Fulghum

