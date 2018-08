Jindra Šípková: Dětská obezita je veliký problém!

Jindra Šípková je vedoucí Sportovního studia v Mělníku. Zde působí nejen jako instruktorka aerobiku, jógy, pilates, spinningu či fitboxu, zajímá se také o výživové poradenství. Díky svým zkušenostem se věnuje podpoře zdravého životního stylu dospělých i dětí, zaměřuje se především na vhodné stravování. V případě dětí a jejich stravovacích návyků se dostáváme k problému dětské obezity, která je v České republice stále na vzestupu.

Co si myslíte, že je hlavní příčinou dětské obezity?

V dnešní době počítačů a tabletů nemají děti potřebu chodit ven a věnovat se sportu (jízda na kole, na bruslích), bohužel se většinu času zdržují doma a komunikují pouze skrz sociální sítě. To se samozřejmě podepisuje na jejich tělesném vzhledu a rostoucí obezitě. Jedna ze špatných stravovacích návyků je, že si děti k počítači otevřou brambůrky a ty zapíjejí slazenými nápoji. Příčinou je i nedostatečná osvěta na téma zdravý životní styl ve školách a nezdravé jídlo ve školní jídelně.

Jaká je prevence proti dětské obezitě?

Prevencí je především více pravidelného pohybu a správné stravování. V první řadě by dětem měla jít příkladem rodina. Také škola by měla více propagovat zdravý životní styl, děti ve škole tráví hodně času a například v rámci tělesné výchovy je důležité důrazně připomínat, proč se hýbat a jak se správně stravovat. Dále je možné pořádat sportovní akce, které by motivovaly děti ke sportu.

Jak se může na zdravém stravování dětí podílet škola, když rodiče nemají o zdravou výživu zájem?

Škola může pořádat besedy a semináře na téma zdravý životní styl, dále diskuse s učiteli, jak zvolit vhodný sport nebo jakou formou vést hodiny tělesné výchovy, aby se děti na sport těšily. Do výukového plánu by se mohlo zařadit více hodin tělesné výchovy.

Jakých potravin by se měla školní stravovací zařízení vyvarovat, a které by je měly naopak nahradit?

Jídlo ze školní jídelny má bohužel nálepku “nepoživatelné“. Tady by vedení školy nebo provozovatelé stravovacích zařízení měli napravit špatné stravovací návyky. Bohužel se tomu nevěnuje dostatek času, možná hrají roli finance, dá se však připravit jídlo chutně a zdravě. Jídlo by nemělo obsahovat zbytečné škodlivé tuky a jednoduché cukry. V dětské stravě a stravě všeobecně by mělo být dostatek bílkoviny (kvalitní libové maso, ryby, tvaroh, sýry), zeleniny, ovoce a na pití by měly být jedině neslazené nápoje.

Co pro to může ve spolupráci se školami udělat město?

Podpora škol městem může spočívat v dostatku propagace, zřizování seminářů, organizace sportovního a výživového poradenství pro školy v rámci tělesné výchovy.

