Chcete udělat radost sobě nebo svým blízkým a zároveň pomoci dobré věci? Zastavte se na Mini Bazárku na podporu mělnického útulku, který právě dnes probíhá ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Mělníku.
Na návštěvníky čeká pestrá nabídka nejrůznějších věcí, ze kterých si jistě vybere každý. A co je nejdůležitější – každý nákup přispěje na podporu opuštěných pejsků a kočiček, kteří čekají na svou šanci na nový domov.
Kde nás najdete?
📍 Velká zasedací místnost Městského úřadu v Mělníku, náměstí Míru 51.
Kdy?
Dnes, pouze do 18:00 hodin.
Přijďte se podívat, třeba vám něco padne do oka! Budeme moc rádi za každou návštěvu i podporu. Děkujeme, že pomáháte společně s námi! ❤️🐶🐱
Fotografie převzato: FB město Mělník