Přichází advent!

Rok opět utekl jako voda a advent nám nastává. A to v neděli 1. prosince. Advent z latinského adventus = příchod je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba kdy věřící očekávají příchod Spasitele a duchovní přípravy na Vánoce, kdy slaví jeho narození. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy se nekonaly žádné zábavy ani svatby či hodování. Bylo to období zklidnění a odpočinku. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení a tkaní. V současné době je to však doba společného setkávání, kulturních akcí, avšak bohužel i shonu, horečného nakupování a další komerčního využívání tohoto období.

Tak se v městech i obcích po celé naší vlasti opět rozzáří Vánoční stromy a bude probíhat pestrý doprovodný program. Zazní koledy, pro děti je připravena celá řada akcí, své stánky otevřou prodejci rozmanitého zboží a představí se tradiční řemesla. Samozřejmě nebude chybět bohatá občerstvení v podobě vánočních dobrot, zahřát se bude moci každý u svařeného vínka, tradičního punče či čajů různých příchutí. Tak se podívejme jak přivítají advent v některých místech našeho regionu.

MĚLNÍK

Na mělnickém náměstí se rozzáří Vánoční strom

Mělnické náměstí ožije v sobotu 30. listopadu, kdy zde proběhne tradiční „Vítání adventu“. Vše začne již ve 10 hodin kdy se v rámci Adventních trhů otevřou stánky a na všechny, kteří zavítají do historického centra, čeká široká nabídka skutečně originálních řemeslných produktů a bohatý výběr neodolatelných kulinářských výrobků. Ochutnat mladá vína od místních vinařů a pro zahřátí bude k dispozici svařáček, horká medovina či výborná káva. Chybět nebudou ani různé ozdobné předměty a další výrobky, které mohou určitě potěšit i pod stromečkem. Opět tak nastane ona neopakovatelná jarmareční atmosféra kdy se potkávají sousedé a přátelé u společných nákupů. Součástí bude doprovodný kulturní program v podobě hudebních i pěveckých vystoupení žáků ZUŠ Mělníka. A vše vyvrcholí slavnostním rozsvícením Vánočního stromu, který se rozzáří od 17 hodin. Součástí celé této akce je i Předvánoční řemeslný jarmark v Regionálním muzeu, který rovněž proběhne po celý den.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Vítání adventu doprovodí bohatý program

V předvečer zahájení Adventu brandýské Masarykovo náměstí po celou sobotu nabídne širokou nabídku různých aktivit. Již od 9. hodiny zde budou probíhat Farmářské trhy, které potrvají až do večera. V deset hodin si na své přijdou děti, pro něž bude připraveno pohádkové představení a svou zručnost si vyzkoušejí ve vánočních dílničkách. V odpoledním programu se postupně představí žáci místních ZŠ, MŠ, Základní umělecké školy a DDM V 17 hodin nastane slavnostní chvíle rozsvícení Vánočního stromu za zpěvu písní v podání Kriskros Kvintetu. A vše završí koncert skupiny Klasickej Postu v 18 hodin. V neděli 1. prosince se veškeré dění přesune na Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi. I zde od 13 hodin prodejci otevřou své stánky a nabídnou své zboží. Chybět nebude ani občerstvení a pro zahřátí i svařené víno či dobrá káva. Na pódiu se od 14 hodin vystřídá řada účinkujíc, kromě žáků ZUŠ to bude kapela Konstelace 3. Vánoční strom se rozsvítí v 17 hodin a následovat bude koncert známé skupiny KANTOŘI.

Cesta za Mikulášem

Po ní se vydají v sobotu 7. prosince od 15 do 18 hod. v prostorách vilky v Riegrově ulici. Na této akci, kterou pořádá Brandýský Matýsek čeká děti tancování a hry s čerty a andělské tvoření. Po skupinkách se tak budou ubírat dál a na konci je bude čekat Mikuláš, jenž je odmění nejenom za absolvování této cesty na níž prokázaly svojí šikovnost, ale i za celoroční aktivity, dárkovým balíčkem..

KOSTELEC NAD LABEM

Rozzáří se Vánoční stromy

Město Kostelec nad Labem zve již na pátek 29. listopadu všechny spoluobčany na již tradiční setkání na náměstí Komenského. V 17 hodin se zde totiž rozzáří Vánoční strom, který tak ještě více přiblíží nastávající předvánoční atmosféru. A o den později v blízkých Jiřicích nastane obdobná akce. U místní kapličky od 16 hodin se budou moci všichni těšit na stánky s nejrůznějším zbožím i skvělými dobrotami. Chybět nebude ani kulturní program s překvapením a přesně v 17 hodin se rozsvítí jiřický Vánoční strom.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Adventní čas nabídne řadu akcí

Předvánoční doba by měla být plná radosti, sounáležitosti a setkávání. A tak tomu bude i zde. Již 27. listopadu to bude v KD Vltava pohádka „O tom, jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce“. O den později v DDM proběhne Workshop s výrobou adventních věnců, svícnů a dalších dekorací a v Městském muzeu vernisáž výstavy „Betlémy“. A opravdový Advent bude zahájen v neděli 1. prosince kdy se na Palackého náměstí rozzáří Vánoční strom, a až do vánočním svátků proběhne celá řada kulturních a společenských akcí. Kromě Adventních trhů, které se budou konat každé nedělní odpoledne to budou různá hudební vystoupení jako například 3.12. Adventní koncert ZUŠ Kralupy v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava či v Městském muzeu, dále 12. 12. Vánoční koncert Markéty Wagnerové a hostů v KD Vltava a 16. 12. Koncert Hiroko Matsumoto a Tomáše Macha také zde, či 19. 12. Vánoční podvečer před DDM. Poněkud „nevánoční“ atmosféra se navodí 19. 12. na 29. Country salonu s Rangers band ve Vltavě. Betlémské světlo si pak bude možno odnést 22.12., a to 9:30, kostel, 14:00 před MěÚ, 15:00 v DPS, a potom na Štědrý den od 15:30 z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

LIBČICE NAD VLTAVOU

Adventní jarmark na faře

V první adventní neděli 1. prosince pořádá Libčický občanský spolek LOS a místní farní sbor církve evangelické adventní setkání, které se uskuteční ve farní zahradě a rovněž v evangelickém kostele. Od 11 hodin se zahrada zaplní stánky, které budou nabízet nejrůznější zboží v podobě keramických výrobků, šperků, hraček, ručně vyráběných tašek či košíkářských výrobků. Chybět nebudou perníčky, sušenky a samozřejmě i teplé občerstvení. Ve zmíněném kostele se od 16 hodin uskuteční koncert komorního souboru „Duae Tastae Cantates“. No a v 18 hodin se v ulici 5. května rozzáří Vánoční strom. I zde nebude chybět doprovodný program v podání vystoupení Pražského pouťového orchestru a dětského pěveckého sboru ZUŠ Škatulata. Samozřejmě zazní i koledy, zavoní svařené vínko a cukroví, jenž navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

ROUDNICE NAD LABEM

Vánoční koncert v galérii

Letošní sezonu tradičně zakončí v Galerii moderního umění vánočním koncertem. Letos posluchačům nabídne originální představení plné barokní hudby a loutkového divadla,

které vychází z jednoho z nejstarších a nejoblíbenějších lidových textů s vánoční tematikou „Rakovnické hry vánoční“. Projekt České Vánoce a Pastýřskou hru o narození Páně s loutkami a pastorelami uvede významný pražský soubor staré hudby Collegium Marianum ve

spolupráci s divadlem Buchty a loutky. Toto kulturní setkání se uskuteční v pondělí 9. prosince od 17 hodin.

Svatý Mikuláš v klášteře

Na tom by samozřejmě nebylo nic výjimečného, svatí přece do těchto prostor normálně patří. Avšak v tomto případě se jedná a něco jiného. Jako každý rok se uskuteční setkání se svatým Mikulášem v prostoru zdejšího bývalého gotického kláštera. Opět nastane příležitost abychom si připomněli, že andělé a čerti tu nejsou proto, aby nás odměňovali za slušné chování a vyhrožovali peklem za skutky, které se nám nepovedou. Mnohem spíš bychom měli zakusit, že když na nás v životě útočí zlo, které nemusí mít a ani nemívá podobu s ocasem a rohy. A dobro, které můžeme volat na pomoc, není jen sladký andílek se sukní a křidýlky, ale velká síla, která se nás zastane. Role Mikuláše se tradičně ujme pan děkan Šťastný, který si za tím účelem již dlouho nestříhá vousy. V rolích andělůa čertů se objeví farní mládež a v rámci

spolupráce s pražským studentským divadelním souborem Oldstars, který v Roudnici již pošesté pořádal letní divadelní festival. Akce se koná v pátek 6. prosince od 17 hodin. A jelikož v tomto čase není právě nejtepleji, tak na rodiče či i prarodiče čeká po akci andělský grog či svařák v Klášterním klubu.

ROZTOKY U PRAHY

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu.

První adventní neděli 1. prosince se opět Tyršovo náměstí prozáří vánoční atmosférou. Vše otevřou ve 14 hodin Vánoční trhy bohatou nabídkou nejrůznějšího zboží. Následovat bude divadelní představení pro děti „Pohádka pohádková“. Po vystoupení žáků zdejší ZUŠ bude následovat adventní promluva paní farářky CČSH a starosty města. No a pak se již rozzáří Vánoční strom. Chybět nebude ani Mikulášská nadílka a sváteční atmosféru podbarví vystoupení komorního smíšeného pěveckého sboru Rosa. Zazní vánoční písně i klasické koledy, které tak ukončí toto zdejší první adventní setkání.

ODOLENA VODA

Vodolské Vánoční trhy

Samozřejmě i ve zdejším městě se otevřou stánky s nejrozmanitějším zboží. V neděli 8. prosince po celý den budou zde prodejci nabízet adventní věnce, keramiku, pletené doplňky, oblečení, ručně vyráběné šperky, výrobky z papíru, jmelí, ozdoby, knihy, květiny, dekorace či svíčky. Samozřejmě nebudou chybět rozličné dobroty jako cukroví, mandle, oleje, trdelníky, perníčky, klobásy, sýrové speciality či oblíbené langoše. Na zahřátí bude svařené víno, horká medovina či čaj. Pro děti je připravena mimo jiné i pošta pro Ježíška K dobré pohodě určitě přispěje i řada hudebních vystoupení.

VELTRUSY

Advent na zámku

Již se stalo tradicí, že na zdejším zámku probíhá bohatý předvánoční program. A ne jinak tomu bude i letos. Ve vyzdobeném zámku se návštěvníci opět tak seznámí jak trávila Vánoce šlechtická rodina Chotků z Wojnina, jaké byly jejich vánoční zvyky, či se způsoby stolování. A v sobotu 30. listopadu to bude adventní pohádka v Rudolfově sále v podání již známého Sváťova dividla. Po pohádce se zastaví i Mikuláš s čerty i anděly a přinese dětem mikulášskou nadílku. Ve stejném sále se 7. prosince od 18.30 uskuteční Adventní koncert na němž zazní pásmo šansonů v provedení Světlany Nálepkové za hudebního doprovodu Jiřího Toufara.

STŘEMY

Střemský vánoční jarmark

Již posedmé se zdejší náves zaplní stánky z nejrůznějším zbožím. Uskuteční se zde totiž 7. ročník Vánočního jarmarku, který se bude konat na první adventní neděli 1. prosince.

Začátek akce je naplánován na 16 hodinu, předpokládaný konec akce v 19 hodin.

Vzhledem k tomu, že je jarmark spojen s rozsvícením stromečku a vystoupením místního pěveckého sboru a dětí ze základní školy, bude se jarmark konat venku. V případě deště či sněhu bude připraven velký stan, takže se návštěvníci budou moci i schovat před nepřízní počasí.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Staročeské vánoce

Sál zdejší restaurace Na Knížecí ožije v sobotu 30. listopadu pestrým programem. Od 13 hodin se zde totiž rozběhne zábavné odpoledne plné písniček, her, soutěží a zábavy. Uskuteční se zde totiž po roce opěr ty pravé Staročeské vánoce v podobě tradičního jarmarku kde bude možno ochutnat spoustu vánočních dobrot. Součástí bude i Vánoční akademie žáků zdejší základní školy.

HOSTÍN

Slavnostní rozsvícení a křest kalendáře

U budovy Obecního úřadu proběhne v neděli 1. prosince v 17 hodin společné setkání místních občanů. Rozsvítí se vánoční stromeček a všichni si jistě zazpívají koledy s mělnickým pěveckým sborem CHRAPOT. Kromě toho proběhne slavnostní křest nového kalendáře pro rok 2020 s romantickými záběry zdejší obce. Na děti čeká malé překvapení a bude se podávat čaj, svařáček, groček, slané a sladké „zobání“. Prostě všichni společně prožijí příjemný podvečer.

MEDONOSY

Adventní koncert v kostele…

Kostel sv. Jakuba v sobotu 30. listopadu od 17 hodin ožije vánoční hudbou. Jako každoročně se zde uskuteční tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. V letošním roce zde opět zazní skladby věnované období očekávání vánočního času. A proto toto vystoupení nese podtitul „Chtíc, aby spal…“.

NEBUŽELY

Adventní koncert v kostele

Ve zdejším chrámu sv. Jiljí se uskuteční tradiční adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. A to v sobotu 14. prosince od 17 hodin. Chrámovými prostory tak zazní skladby věnované adventnímu období, chybět nebude například „Mšenská pastorela“ Dr. Josefa Šebesty a pastorela „Ovečky“ od Antonína Ptáčka. S pěveckým sborem vystoupí i soubor komorních sólistů.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Adventní zpívání u stromečku…

Každoročně v tuto dobu se ve Lhotce u Mělníka na návsi koná adventní zpívání u stromečku. První rozsvícení stromečku je tradičně doprovázeno ohňostrojem. Poté se zde schází lidé ze Lhotky, Hleďsebe, Lhotky Dolu a blízkého i vzdáleného okolí aby si v předvánočním čase zazpívali koledy za doprovodu muzikantů. Letos první adventní zpívání proběhne v sobotu 7. prosince kdy v 15.30 setkání navštíví Mikuláš se svým nezbytným doprovodem, který obdarovává děti balíčky s překvapením, pokud jsou hodné a zazpívají písničku nebo zarecitují básničku. Nesmí samozřejmě chybět ani čerti, kteří si zase berou „do parády“ spíše ty děti zlobivé. O týden později, 14. prosince se zde sejdou opět ve stejný čas. Potřetí, a letos naposledy si občané zazpívají 21. prosince. Pro všechny příchozí bude jako obvykle vždy připraveno drobné občerstvení jako svařené víno, čaj a preclíky.

mar