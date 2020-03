Jak přes víkend zajistit nemožné aneb Hamáček zachraňuje Česko

Jak dlouho budou platit vládní opatření? Jaké hrozí sankce za jejich porušení? Jak se podařilo nakoupit respirátory a roušky? Ministr byl pracovně vytížen, tak nám poskytl rozhovor náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.

V Itálii a Španělsku umírají tisíce lidí denně na koronavirus, čeká Českou republiku to samé?

Věřím, že ne! Děláme vše proto, aby se neopakoval scénář z některých zemí, které nechaly epidemii „rozhořet“ a začaly pozdě zavádět takzvaná bariérová opatření, jako jsou omezení pohybu, zákaz vycestovat a podobně. To však není kritika těchto zemí! Je to situace, které Evropa nikdy nečelila. Všichni se stále učíme, jak reagovat. Naše opatření fungují a přinášejí první výsledky. A podařilo se nám v krátké době vyřešit nedostatek ochranných prostředků pro zdravotníky, policisty, hasiče, pošťáky, ale i prodavačky, řidiče MHD a další a další, kteří na ně netrpělivě čekali.

Počátkem března to vypadalo, že nemáme roušky, respirátory, nebo ochranné obleky, to už je vyřešeno?

To je obrovský úspěch ministra vnitra Jana Hamáčka. Jakmile viděl, že je zle, neřešil kompetence jednotlivých rezortů a začal jednat. Máte pravdu, že v době prvních případů koronoviru v České republice byly zásoby ochranných prostředků řekněme velmi skrovné… Pan ministr využil svých zkušeností z diplomacie, kontaktů, pomohl pan prezident, Česko-čínská komora a podařilo se zajistit pravidelné dodávky potřebného materiálu. Na vnitru tři týdny nonstop, pracuje několikačlenný tým. Dokázal vybudovat systém, v němž se objednávají výrobky se zaručenou kvalitou, v termínech a v nejvýhodnějších cenách. Pro představu, v pondělí 23. března bylo vnitrem zajištěno 77 milionů roušek, přes 10 milionů respirátorů nebo milion testerů, jež se začalo dopravovat do Česka leteckým mostem nebo čeká ve skladech na odvoz v Číně. To je zboží celkem za zhruba 1,8 miliardy korun! Každý týden přiletí několik letadel s nákladem. To bylo a je hodně nervů zajistit, aby vše klaplo!

A jak taková akce vlastně probíhá?

Základ je mít jednolitý a zapálený tým, který má svého šéfa, krizového managera Honzu Hamáčka. Tým si operativně svolává každý den na půl hodiny a celou akci řídí a úkoly kontroluje. Někteří z členů tohoto týmů mají své krizové týmy, jako tým ekonomiky, tým dopravy, tým distribuce atd. Současně je nezbytné mít nastavená a dohodnutá pravidla s externími subjekty – Českou národní bankou, Bank of China, leteckými dopravci (Smartwings, Vojenské speciály AČR, Antonov AN124 Ruslan a China Eastern poz.red.), armádou a samozřejmě i s Policií, hasiči atd. atd. Všechno do sebe musí zapadat, všichni své kroky musí vzájemně koordinovat a případné problémy v termínech, délkách letů, či sortimentu zboží, které se nakládá do jednotlivých letadel, se okamžitě musí řešit. Proto jsme i těch několik dní (možná i dva týdny), když se řešily první velké objednávky ochranných prostředků z Číny, jejich výroby, převozy na letiště v Číně, jejich platby, nakládky do letadel, vykládky na českých letištích, rozvozy do skladů či přímo koncovým uživatelům (policii, hasičům, České poště, nemocnicích, hejtmanům, apod.) spali max. 3 hodiny denně a to včetně sobot a nedělí.

To jsou velká čísla, co s tím budeme dělat, až epidemie skončí?

Závidím vám váš optimismus. To je teprve začátek, tohle byla vlastně první pomoc, aby se vykryl ten strašný nedostatek. Další dodávky budou následovat. Momentálně v Ústředním krizovém štábu upřesňujeme týdenní spotřebu České republiky a v současné situaci to odhaduji, že tým na vnitru bude objednávat ochranné prostředky v hodnotě přibližně miliardy korun na jeden týden. Samozřejmě se zároveň snažíme, aby do budoucna co nejvíce ochranných prostředků pocházelo z domácí produkce. Ale to je především na Ministerstvu průmyslu a dalších resortech, aby vhodně podpořily naše firmy.

Proč vnitro? Nemělo by to nakupovat spíš ministerstvo zdravotnictví?

Mělo, ale nemá smysl nyní v krizové situaci řešit, kdo co má dělat. Situace se vyvinula tak, že ministerstvo vnitra to dokázalo zařídit rychleji, a větší dodávky za výrazně nižší ceny. Upřímně řečeno si myslím, že náš ministr Česko zachránil, ono by pak už nebylo moc kde brát. Měl včas informace, tušil, jak strašný průšvih to může být a jednal. Takže kromě jiného, je ministr vnitra Honza Hamáček také dočasně hlavní nákupčí zdravotního materiálu (smích).

A také distributor, hasiči to podle posledního opatření vlády mají rozvážet.

Ale to je v pořádku, s tím krizové plány počítají. Hasičský záchranný sbor na to má know how, techniku i lidi. Mělo to tak být od prvního dne. Ale jak říká pan ministr, teď je důležité všemi silami zabránit opakování italského scénáře, a ne řešit kompetence.

Jak na vnitru zvládáte tolik práce navíc?

Tak to nikdo nebere. Prostě to musíme vydržet. Je to samozřejmě velký tlak, ale jsme skvělá parta, která táhne za jeden provaz. Příkladem je ministr, který pracuje od rána do noci. Moc se teď nedbá na protokol, na oblečení, důležitý je výkon. A výsledky jsou vidět.

To bylo vidět, když ministr přišel na tiskovou konferenci v džínách a dnes slavném červeném svetru. To nebyl kalkul?

Ne, už to v rozhovorech vysvětloval, nechtěl se v neděli převlékat do obleku po hodinách jednání na vnitru. Bylo to spontánní a přesně to vypovídalo o atmosféře v našem týmu. Symbol se z toho stal následně. Bylo velmi působivé, když na krizový štáb ministerstva vnitra přišli jeho členové v červeném svetru, triku nebo mikině, aby beze slov ukázali svou podporu.

Vláda zavedla prakticky přes noc řadu opatření, jak dlouho to bude trvat?

To se neodvažuji odhadnout. Chceme, aby to byla doba co nejkratší, i proto se vyhlašují na omezenou dobu a podle potřeby prodlužují. Chápu, že je to pro lidi nepříjemné, ale musíme to vydržet. Jsem moc rád, že se v krizi lidi semkli a pomáhají si. Šijí roušky, nabízejí pomoc seniorům, projevila se obrovská lidská solidarita. Není to s námi zas tak strašné, jak to někdy vypadá.

Opravdu bude platit zákaz cestování do zahraničí dva roky, jak řekl profesor Prymula?

To je vytržené z kontextu, mluvil o nejčernějším teoretickém scénáři, kdyby se v Evropě epidemii nepodařilo zvládnout. To byla akademická úvaha.

Nebojíte se, že až pomine největší vyděšení z epidemie, tak lidí přestanou nařízení respektovat?

Ta nařízení tu budou pouze po dobu, kdy nemoc hrozí a má smysl se jí bát, ne? Pak je vláda zruší. Nikdo nechce nikoho šikanovat, špehovat a zavírat do domácího vězení. Patří dík všem, kteří všechna omezení dodržují. Vždyť jde o zdraví a život. Jsem rád, že to drtivá většina lidí pochopila. Stačí používat zdravý rozum a chovat se tak, abychom nikoho neohrozili a sami se nevystavili zbytečnému riziku. Tím bych chtěl vyzvat především seniory a vážně nemocné, aby pokud možno zůstali doma, vycházeli ven pouze v nezbytných případech a například nákup si nechali donést příbuznými či dobrovolníky. Speciální nákupní hodiny pro starší ročníky nejsou výzva, aby všichni vyrazili v jeden okamžik na nákup. Ale když půjdete do lesa se psem, kde nikdo není, tak roušku mít nemusíte, ale platí mít ji v pohotovosti, když někoho potkáte. A třeba v autobuse na cestě do práce je to to nejmenší, jak můžete přispět k tomu, abychom epidemii potlačili.

A ten, kdo to nepochopí?

Naštěstí jich je velmi málo, ale ty čekají sankce. Policie se sice snaží vše řešit v první řadě domluvou, ale za nenošení roušky už rozdala desetitisícové pokuty. A je to tak správně. Nebo případ cyklistů, kteří vjeli do zakázané zóny na Olomoucku, kde je vysoký výskyt nákazy! To je opravdu neuvěřitelné! Čím ti lidé myslí? Je vyhlášen nouzový stav!

Co takovým lidem hrozí?

Nejhorší trest přece je, když svým nezodpovědným chováním nakazíte někoho blízkého a on umře, jak říkal ministr Hamáček. Všichni si musí uvědomit, že situace je fakt vážná

Věřím, že nikdo nechce žít s něčím takovým! Nicméně sankce mohou být citelné, pokuty až 3 miliony korun a za šíření nakažlivé choroby 8-12 let!

Tak snad si to rozmyslí…

Nechci v žádném případě končit vyhrožováním. Naopak chci poděkovat všem ještě jednou za trpělivost, s jakou snášejí nelehkou situaci. Pokud máme být v boji s koronavirem úspěšní, musíme se všichni zapojit. Každý může přispět svým zodpovědným chováním a ochránit tak zdraví své i svých nejbližších.