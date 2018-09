Mělnická elektrárna má problém se rtutí a plánovaná spalovna ho nevyřeší

MĚLNÍK – Plánované ZEVO Mělník bude mít z celého komplexu modernizované elektrárny minimální podíl na výrobě tepla ve výši pouhých 5 % z celkového výkonu, na emisích rtuti do ovzduší se však bude podílet ze 45 %. Vyplývá to z výpočtů provedených na základě údajů od samotného ČEZi. Podle dat z Integrovaného registru znečišťováníii vedeného Ministerstvem životního prostředí už nyní elektrárna v Horních Počaplech významně znečišťuje ovzduší rtutí. Není divu, že se proti ní postavilo více jak 4400 lidí a podepsali peticiiii, ve které se stavbou spalovny nesouhlasí. Obyvatelé Horních Počapel a blízkých obcí budou navíc v pátek o osudu spalovny hlasovat v místním referendu.

Fotografie úniku škodlivin z mělnické elektrárny si můžete stáhnout na: www.uschovna.cz/zasilka/EKVWLRYZ3TLRRVEX-3A7 Video úniku je zveřejněno zde: https://youtu.be/66bFMttWGZs

Autorka záznamů je Hana Beranová

Únik škodlivin zpozorovali a natočili obyvatelé Horních Počapel 4. července během náběhu kotle, při němž se z komína valil hustý černý dým. Lidé proto žijí v obavách, jak emise škodlivin do ovzduší nakonec ovlivní plánovaná spalovna. „Žijeme v regionu těžce zkoušeném nejen mělnickou elektrárnou. Plánovaná spalovna vyrobí minimum tepla s nejvyššími emisemi rtuti ve srovnání s ostatními bloky elektrárny. Z údajů ČEZ navíc vyplývá, že nový komplex elektrárny má snížit emise toxického kovu zhruba na třetinu, bez spalovny by se snížil na pětinu. To je pro nás zcela nepřijatelné, proto v pátečním referendu budeme hlasovat proti spalovně,” říká Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod Věží z Horních Počapel a iniciátorka petice STOP spalovně Mělník.