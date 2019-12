Předvánoční víkend ve Staré Mydlárně

I poslední víkendové večery před Vánocemi budou pořádně našlápnuté. A o to se postarají kapely z našeho hlavního města.

Pátek bude patřit dvěma kapelám, jenž to tu pěkně rozpálí. Historie kapely Lety mimo sahá až do let porevoluční euforie, tj. do rolu 1992, kdy se Lukáš Klofec a Mirek Cvancinger setkali v prvním ročníku střední umělecko průmyslové školy v Turnově. Od té doby jdou jejich hudební kroky stejnou cestou. Společně působili dokonce i v jiných projektech (Samir, Jižní pól). Nerozdělilo je ani Mirkovo působení ve Třech sestrách, neboť Lety mimo vystupovali celých šest let jako jejich předkapela. Skupinu vždycky bavilo míchat různé hudební styly a tím si vytvořit vlastní a nezaměnitelný zvuk. Kromě baskytaristy a zpěváka Lukáše a kytaristy Mirka skupinu doplňuje bubeník Lukáš Fuchs. Kapela vydala již celkem deset alb, to poslední vyšlo v roce 2015 a nese název „Válka světů“.

A po půl roce se zde opět představí pražská moderně rocková kapela 1ST CHOICE. Tato kapela vystupuje nu hubeních pódiích ji sedmnáctým rokem a proto podobně jako ostatní skupiny si prošla personálními proměnami. To se projevilo i tvorbě jejích nahrávek. První album „Sweet Illuzion“ sice vyšlo hned po roce existence kapely, druhé „Online“ však již o pět let později, a konečně to třetí „Rivers“ vyšlo přesně před dvěma lety. A tak se návštěvníci mohou těšit na repertoár této desky, ale samozřejmě i na další skladby. V současnosti vypadá jejich sestava takto: Hubert Kořínek (zpěv), Martin „Mrazík“ Mrázek (kytara), Jakub „Cubass“ Kapal (baskytara) a Jan „Johnnie“ Martinek (bicí).

Sobota bude v poněkud poklidnějším duchu. Mr. Crow Blues Band je česká hudební skupina, která hraje s hlubokou pokorou k americkým černošským hudebníkům a jejich odkazu. Repertoár se skládá ze starých černošských písní z 20. až 50. let minulého století, až po současné blues. Toto skvělé hudební uskupení vzniklo kolem pražského kytaristy Ivana Vrány a v různorodém obsazení koncertuje nejen u nás, ale i ve Francii a Německu.

Tak skutečně máme na co těšit…

mar