Nekorektní písňová show o Bohu, lásce a smrti.

Tak zní název koncertu, v němž se představí svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény coby nekompromisní textařka, i jako pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě biologicky udržitelná zpěvačka.

Ester Kočičková vlastním jménem Renata Pařezová – Divišová svůj pseudonym začala používat, když nastoupila jako moderátorka do Rádia Limonádový Joe a pravidelně vystupovala i na rozhlasové stanici Radiožurnál. Kromě zpěvu rovněž píše texty a je velmi vyhledávanou moderátorkou a to především díky svým skvělým improvizačním schopnostem.

V rámci Mělnického kulturního léta se představí v úterý 4. srpna od 19.30 v Tykalových sadech před Masarykovým kulturním domem. Ve zhruba dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní ty nejznámější i nejzásadnější světové hity. Od výběru z jazzových standardů, přes dílčí exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné balady ze zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas. Tento žánrový chaos však Ester v rámci představení spojí do naprosto logického celku, ať už humorně odlehčenými komentáři a vysvětlivkami, nebo samotnými písňovými texty ve zvukomalebné češtině, které svým oblíbeným skladbám ušila na míru, protože, jak říká, si o to samy říkaly! Jiná, mnohdy objevná a překvapivá je zpravidla i hudební podoba jednotlivých písní, a to díky brilantnímu doprovodnému triu Moody Cat Band, jenž tvoří kytarista Petr Zatloukal, baskytarista Přemysl Matějovi a za bicími usedá Petr Kamiš.

Jazzoví a další žánroví puristé budou možná z nových aranžmá zaskočeni, ale normální, vstřícné publikum si na podmanivé rytmy dozajista i rádo skočí!

