Město Štětí se již podesáté ponoří do tmy…

„Hodina Země“ je každoroční mezinárodní akce Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Při niž domácnosti, podniky i instituce nebo památky, vypnou symbolicky na hodinu veřejné osvětlení, nasvícení památky, štít firmy, nebo vlastní obyvák. Symbol zhasnutí světel má přitáhnout pozornost k věcem, které klimatické změny způsobují a připomenout, že řešení je na každém z nás. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. A od roku 2010 se koná i v České republice.

Jako každoročně se i Štětí v rámci projektu Zdravé město a MA21 se již tradičně zapojí k této celosvětové kampani jejímž cílem je vyjádřit, že stav životního prostředí a klimatu nám není lhostejný.

Hodina Země se letos koná v sobotu 27. března od 20:30 do 21:30 hodin. Bohužel vzhledem k vývoji epidemiologické situace se letošní 10. ročník uskuteční bez tradičního doprovodného programu na Novém náměstí. Přesto na jednu hodinu zhasnou lampy na Novém náměstí a v Bezručových sadech a to včetně nasvícení kapličky. Občané tak alespoň na hodinu zhasnou světla a vypnou co nejvíce elektrických spotřebičů ve svých domovech a třeba při světle svíček si zahrají nějakou společenskou hru v domácím kruhu anebo vyplní onu „černou hodinku“ společným zpěvem, který nám tak chybí, či si jen tak popovídají se svými blízkými.

A tak připojme se i my ostatní abychom si připomněli, že planeta Země patří nám všem a její klima je třeba chránit. Více informací o kampani možno si vyhledat na www.hodinazeme.cz.

