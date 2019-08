Mlékojedská padesátka je opět zde

Po roce se opět postaví na start majitelé těch nejmenších motocyklových kubatur. Uskuteční se totiž první srpnovou sobotu 7. ročník tradičního závodu motocyklů československé výroby vyrobené do roku 1985 o obsahu 50 ccm. Přejímka motocyklů a registrace závodníků, kteří se předem přihlásili bude od 8 do 11 hodin. Samotný start vypukne tradičně ve 13 hodin v ulici Hlavní před kapličkou. Závodit se bude ve třech kategoriích. Kategorie Klasik se týká pouze originálních strojů bez větších úprav, v kategorii Speciál jsou stroje upravené a poslední kategorií je Kozí dech, do které patří pouze originální stroje značky Jawa Babetta, Stadion a 550 a 555 (pařez).

