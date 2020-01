Mělničtí promarnili šanci a utrpěli první letošní porážku

Po vánoční přestávce se mělničtí hokejisté vypravili do Rakovníka a zpočátku to s Juniorem vypadalo skvěle. Mělník se díky Vernerovi a dvěma brankám Šípka ujal vedení a tak šel do šatem po první třetině s dvoubrankovým náskokem. Avšak bohužel v dalších třetinách vyšli mělničtí zcela naprázdno a naopak vždy inkasovali po třech brankách od domácích.

V sobotu 18. ledna je čeká velmi těžký zápas neboť se utkají na ledě Černošic s tamním lídrem tabulky Západní skupiny.

HC Rakovník – HC Junior Mělník 7 : 3

Třetiny: 1:3, 3:0, 3:0

Branky a nahrávky: 14. Macháček (Libovický), 27. Vyskočil (Hegenbart, Kos), 35. Větrovec (Tolkner), 39. Libovický (Macháček, Kos), 47. Krtek (Kounovský), 49. Macháček (Kos, Hegenbart), 51. Kos (Macháček, Hegenbart) – 9. Vernek (Stinka), 13. Šípek (Vernek, Chvátal), 19. Šípek (Macek, Litera)

Vyloučení: 3-5, Využití: 2-0, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Kučera – Větrovský, Matějček

Diváci: 250

HC Rakovník: Pravda (Péc) – Vyskočil, Staněk, Větrovec, Hulcr, Vlk, Mikeš, Petráček, Libovický, Zuka, Kounovský, Krtek, Ambroz, Grill, Kos, Macháček, Ságner, Hegenbart, Tolkner

HC Junior Mělník: Fiala (od 51. Šrámek) – Krejsa, Prejza, Chvátal, Novotný, Krejsa, Kapoun, Šípek, Vernek Litera, Šubrt, Lenc, Stinka, Kratochvíl, Macek, Škarohlíd

mar