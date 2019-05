Metalový nářez vypukne ve Staré Mydlárně

Po klidném víkendu, kdy si návštěvníci mělnického klubu „odpočinuli“ od živé muziky to zde opět vypukne. A bude to pořádný „rachot“ neboť sem zavítají hned čtyři kapely.

Představí se „banda tvrďáků“ z Hýskova, která sice pod tímto názvem zahájila kariéru teprve v loňském roce, avšak v jejich hraní je znát rutina z předcházejícího působení pod hlavičkou Atheist´s Faith. V repertoáru má playlist vlastních věcí doplněný několika covery. Litoměřická kapela WE ALL GONNA DIE vzniká v létě roku 2008. I jí se nevyhnuly personální obměny a tak ke skutečnému koncertování došlo až o dva roky později. A to i s řadou zahraničních kapel. Ke konci léta 2011 přichází poslední změna v sestavě a na jaře roku 2012 nahrává své první EP pojmenované „Words Carrying The Plague“. No a konečně v roce 2016 vzniká její debutové albem „Ruin“.

Z blízkého Štětí přijíždí skupina Wronk Face. Historie kapely se datuje až k 26. lednu 1985 kdy byla založena učňovská kapela „SEKTOR“ hrající převážně vlastní rockovou tvorbu. A deset let později přešla k svému současnému názvu a styl hudby se dá specifikovat jako „trash metal s vlastní tvorbou. Také jí se nevyhnuly personální obměny a sestava se ustálila v roce 2012 a od té doby skupina koncertuje po celé republice a tvoří další své skladby.

Konečně čtvrtá hudební formace působí v Kralupech nad Vltavou. Unsolvent Case je hardcore skupina skládající se z bývalých členů kapel The Bridge Of Sacrifices a Urin. Na koncertních pódiích se tak vyskytuje od roku 2016.

A tak při pohledu na tuto sestavu doufejme, že to klenba tohoto klubu vydrží, neboť to skutečně bude nářez, který Mydlárna ještě nezažila…

mar