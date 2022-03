Město uvažuje o stavbě nové základní školy

V těchto dnech zraje rozhodnutí postavit novou základní školu na základě demografické studie. Ta upozorňuje, že v horizontu příštích let by mohlo ve školách chybět až několik set míst. Jednání s řediteli škol už proběhlo, aby vyjádřili svůj názor. Toto rozhodnutí výrazně ovlivní celý školský systém města. Ředitelé se přiklání k názoru, aby se jednalo o úplnou základní školu od první do deváté třídy. Zároveň, aby do téže budovy byla zakomponována i ZŠ speciální, která je dnes v nevyhovujících prostorách v Seifertově ulici. Ředitelé zároveň doporučují umístění školní budovy na takzvaném cirkusovém place v Bezručově ulici. Město připravuje architektonickou studii.

Zdroj: Město Mělník