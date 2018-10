Mělničtí hokejisté převezli plný počet bodů

HC Junior se poprvé představil na cizím ledě. A to úspěšně. Na berounském zimním stadionu se utkal s mužstvem Králova Dvora a do soupeře nastoupil zostra. Již ve 22. minutě vedli mělničtí 5:0! V poslední třetině sice dovolili soupeři dát dva góly do vlastní sítě, avšak to bylo od něho vše. V 50. minutě Cicvárek zpečetil výhru na 6:2!

HK Dvůr Králové – HC Junior Mělník 2 : 6

Třetiny: 0:3, 0:2, 2:1

Branky a nahrávky: 44. Veber (Veselý), 60. Brém – 4. Prejza (Šubrt), 16. Chvátal (T.Havel), 20. Šípek (Stinka), 21. Kubica (A.Janele), 23. A.Janele (Šubrt), 50. Cicvárek

Vyloučení: 5-4, Využití: 0-2, V oslabení: 1-1

Diváci: 80

Rozhodčí: Douděra – Sviták, Noga

HK Králův Dvůr: Zázvorka (Černý) – T.Petráček, Špaček, V.Petráček, Molčík, kolenatý, Krásl, Hamada, Mikáska, Veber, Gestberger, Brém, Mahel, Šnaidauf, Sagan, Vacek, Veselý

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Chvátal, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Vaněk, Arazim, T.Havel, D.Havel, A.Janele, Šubrt, Šípek, Stinka, Šícha, Kratochvíl, Husák

mar