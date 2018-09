FOTBAL MIX: Derby v Mělníku zachránil pro domácí Miřatský

Neratovice vydřely tři body, Libiš opět nezvládá závěr zápasů

Ve čtvrtém kole divize B měly sice oba týmy z Mělnicka výhodu domácího prostředí, ale na body nakonec dosáhly jen Neratovice. Slibně měla rozehrané utkání i Libiš, ale v posledních deseti minutách Nymburk výsledek obrátil a na Libiš nezbyl ani bod.

V souboji s Hostouní byly Neratovice lepším týmem. Domácí Kozák dokonce hostouňského gólmana překonal, ale hostující obránce gólu na brankové čáře zabránil. Ještě větší koncert předváděly Neratovice ve druhém poločase, ale Kozák trefil tyč, Brusch se lekl sóla a když Ďurinda gól dal, rozhodčí odmával ofsajd. To hosty nabudilo k větší aktivitě, jenže Neratovice se dočkaly v 75. minutě, když přesnou přihrávku Ďurindy poslal Hrdý do branky soupeře – 1:0. Závěr si už Neratovice pohlídaly.

Nakročeno za prvním vítězství měla i Libiš, která hostila sestoupivší z ČFL Nymburk. Jenže Libiš závěr zápasů nezvládá. Už dvakrát se ji stalo, že přišla o body v posledních deseti minutách a proti Nymburku se situace opakovala. Do vedení šla Libiš v 52. minutě a to držela až do 84. minuty. V té době totiž dovolila Nymburku vyrovnat a v 89. minutě dokonce inkasovala podruhé. Čas na vyrovnání už nezbyl, a tak na první tříbodové vítězství si ještě musí počkat. Snad v neděli v Ostré.

FK Neratovice Byškovice – Sokol Hostouň 1:0

Branka: 75. Hrdý. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: Stýblo, Brusch, Kalabiška – Charvát, Kulhavý, Trapp, Marek, Vašák.Poločas: 0:0.

Sokol Libiš – Polaban Nymburk 1:2

Branky: 52. Šobr – 84. Škarecký, 89. Zölkler. Rozhodčí: Vojtěch. ŽK: Macháček, Hrnčíř – Škarecký, Jakubec, Dudla. Poločas: 0:0.

Ostatní výsledky 4. kola divize B: Chomutov – Zbuzany 1:0 (0:0), Brandýs n. Lab. – Ostrá 2:1 (1:1), Souš – Meteor Praha 1:0 (0:0), Ostrov – Kladno 2:0 (1:0), Mostecký FK – Motorlet Praha 1:2 (0:0).