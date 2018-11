Mělnickým klubem se rozjede francouzské heavy blues

Po třech letech se do Mělníka vrací hudební formace, která to tehdy skvěle rozjela na letním setkání Blues před Dírou. Avšak v té době se jednalo o duo ve složení kytara a bicí. O nyní již kapele Dirty Deep totiž možno říci, že s počtem nahraných alb s přímou úměrností roste i počet členů. Nejprve v roce 2010 kytarista ze Štrasburku jménem Victor Sbrovazzo si založil vlastní „band“ pod názvem Dirty Dee inspirován tvorbou amerických pouličních hudebnících. Kytara, foukací harmonika a skromná bicí souprava, to vše tvořilo jeho kapelu. Jezdil po Francii i Evropě zpíval a hrál vlastní skladby. V této „sestavě“ natočil jedno EP a v roce 2012 celé album „Back to the roots“ což znamená „zpátky ke kořenům“ a je to i jakýmsi mottem pro tuto kapelu a její hudební styl. Nahrávání druhého alba „Shotgun Wedding“ o dva roky později se už účastnilo stejnojmenné duo, když přibyl bubeník a zpěvák Geoffroy Sourp. A konečně na tom třetím, letošním albu „What´S Flowing In My Vsine“, po přibrání basáka Adama Lanfreye je z nich již trio. Skupina hraje po celé Evropě a do naší vlasti se často vrací, kde vystupuje na různých festivalech jako například v Šumperku či klubech jako třeba pražská Stará Pekárna.

Dirty Deep jsou tak jedním z nejtalentovanějších nových bluesbandů Evropy. Jejich expresivní zpěv, vzrušující harmonika a tradiční slide kytara jsou ovlivněny country, folkem i rockem. Vliv na ně mají, staří bluesových mistři jako Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker, Son House a novější Scott H. Biram, Mark Porkshop Holder, Lynyrd Skynyrd a mnoho dalších. Různé zdroje popisují jejich hudební styl trochu jinak, což svědčí o pestrosti a nápaditosti jejich tvorby, v níž je víc než pouhé blues. Dirty Deep hrají zkrátka blues příjemně ušpiněné od jiných vlivů.

Takže v pátek 23. listopadu od 21 hodin se ve Staré Mydlárně rozjede originální francouzské heavy blues ovlivněné folkem i rockem, jehož výsledkem je pořádná hudební show.

Nenechte si ujít, bude to stát skutečně za to!

mar