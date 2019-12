Mělnický klub bude zase nabitý muzikou

I poslední měsíc v letošním roce bude ve Staré Mydlárně pěkně rušno. Vždy po oba víkendové večery se zde bude hrát.

Již v pátek 6. prosince se tu představí hned tři kapely v rámci „Monster Tour 2019″, které pořádá Štěpán Soukup se svou „nabitou“ kapelou za zády. Zpěvák a kytarista Štěpán Soukup byl u zrodu punk-rockové kapely ZakázanÝovoce. I zde se však to neobešlo bez personálních změn i tvůrčích krizí což způsobilo dokonce Štěpánův dvojitý odchod z této skupiny. A tak se rozhodl založit vlastní hudební formaci pod svým vlastním jménem. Kromě Štěpána jí tvoří zpěvačka Petra Žalmanová, basista Jakub Kühn, zpěvák a kytarista Josef Valenta a za bicími usedá Mgr. Tra Vis. A od podzimu se vydávají na turné poklusech, kde se představují ještě s dalšími kapelami. V Mydlárně to budou MANIAC a ADYS. Skupina MANIAC v mělnickém klubu nebude poprvé neboť se představila v březnu loňského roku. Pražskou kapelu založili v roce 2011 bratři Marek a Jirka Barešovi. Má za sebou přes 600 koncertů, festivalů a pivních slavností po celé republice. Čím dál častěji však hrají i v klubech a festivalech v Německu. O vlastní tvorbu se stará kytarista kapely, skladatel a textař Marek Bareš s občasnou pomocí bratra Jiřího a jejich otce. Dávají důraz na vtipné texty, kvalitní melodie, kontakt s publikem a profesionální živá vystoupení. Kromě zmíněných bráchů kapelu tvoří baskytarista Václav Fišer a za bicími sedí Petr Šerlovský. A konečně třetí skupinou bude klatovská pop-rocková ADYS. „Adys“ Hanousek je zpěvák a kytarista této kapely, který začal sám již v září 2017. Oficiální kapelou se stala až v únoru loňského roku, kdy na baskytaru hraje Adam Jílek, na bicí Honza Pelíšek a na elektrickou kytaru Lukáš Hájek.

No a v sobotu sem dorazí další „zahraniční“, a to z bratrského Slovenska. Dura & Blues Club je jedním z projektú skvělého slovenského bluesmana Juraja „Dura“ Turteva jehož domovská skupina je blues-funkový Bluesweiser. Jedná se o volné sdružení hudebíků naladěných na stejnou strunu, jenž si najdou čas aby si jen tak pro radost společně zahráli. Jejich repertoár vychází z Durových skladeb. Dura s Blues Clubom není pouze bluesový projekt. Je to vlastně jakési písničkaření s prvkami folku, blues, etno-world či slovenského folklóru. Hudba však nestrácí tu klasickou bluesovou náladu. V současné době hudební formaci tvoří Erich „Boboš“ Procházka, Fedor Frešo st., Ivan Tomovič, Miloš Železňák, Martin Zajko, Juraj Schweigert, a Peter Koreň st.

Určitě bude zajímavý „hudebný zážitok“…

