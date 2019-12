„Relativita“ – hra o souboji geniality a morálky

Do mělnického Masarykova kulturního domu zavítá další významná pražská divadelní scéna. Divadlo v Řeznické, které brzy oslaví 40 let své profesionální umělecké činnosti, je scéna s unikátním charakteristickým blízkým kontaktem s divákem a nabízí jedinečný a nezaměnitelný repertoár. Prošly jím stovky uměleckých osobností. Je nejen divadelní scénou s vlastním repertoárem, ale také jakousi líhní talentů. Vypracovalo se svojí tvorbou, kterou postavilo sice na předrevoluční tradici otevřeného prostoru, klubu a volného sdružení, ale zvedlo ji a povýšilo, k vysokému uměleckému kreditu i postavení v tuzemském kontextu, ale již i v zahraničí. Vtisklo mu jasnou tvář, koncepci a dramaturgii hereckého divadla 21. století. Spolupracuje nejen s domácími významnými osobnostmi z divadelního, hudebního a výtvarného umění. Plní tak zároveň funkci scénické dílny a laboratoře. Uvádí nejen kvalitní současnou světovou dramatiku a mnoho českých premiér, ale inscenuje v netradiční formě i významné klasické tituly. Klade ve své tvorbě důraz na kvalitu dramatických textů a navrácení váhy „slovu“ což je v současné době velmi důležité. Divadlo sleduje a reflektuje současné světové trendy na poli divadelní tvorby, prezentuje a zprostředkovává je nenásilnou formou interaktivně divákovi. Divadla v Řeznické je tak neodmyslitelnou součástí běžného kulturního života.

Mělnickým divákům přiveze inscenaci amerického prozaika, scénáristy a dramatika Marka St. Germaina, jenž se často nechává inspirovat příběhy významných osobností. Jeho hra „Relativita“ vychází z málo známého faktu v životě geniálního Alberta Einsteina, jemuž se ještě před prvním sňatkem narodilo dítě – dcera, po níž v jejích necelých dvou mizí všechny stopy. Jak by asi vypadalo setkání těch dvou po letech? A jak se vypořádá letech fenomenální mozek s otázkami morálky? Autor staví na spekulaci, že Einsteinova dcera žije a dospělá se mu ohlásí jako novinářka. Chce se ale hlavně dopátrat vysvětlení, proč ji otec opustil. Divák je s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje „morálky“ a „geniality“. Do otázek zda „velký“ člověk rovná se „dobrý“ člověk. Jak jinak než, že hlavní postava Einsteina vše „relativizuje“.

Inscenace Divadla v Řeznické, která měla svojí českou premiéru v listopadu loňského roku, v režii Miroslava Táborského, který sám ztvárnil protagonistu příběhu, však nesklouzává jen k lacinému moralizování. Nadčasové otázky klade s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí.

Kromě Miroslava Táborského se divákům představí Lucie Štěpánková a Kateřina Táborská. A to v úterý 9. prosince od 19 hodin kdy si mohou třeba přiblížit význam výroků tohoto génia: „Pán Bůh nehraje s vesmírem kostky“. „Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist“. „Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk“. „Fantazie je důležitější než vědění“. „Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít“. (Albert Einstein)

