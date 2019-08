V mělnickém podloubí se rozezní elektrické blues

Páteční hudební setkávání před barem Díra jde pomalu do finále. A bude to skutečně stát za to. Předposledním hostem bude totiž osobitý bluesový kytarista a zpěvák Miloš Svoboda, držitel ceny diváků – Guitar Festival 1999 – mimo jiné lídr M.J. & The Electric Blue,český vítěz Blues Aperitiv 2014, člen skupiny Lady I Trio, jenž se zde představí v únoru, a německého Paddy´s Blues Bandu i příležitostný spoluhráč Tonyho Ackermana. S triem Electric Blue, později M.J. & The Electric Blue vystoupil na pódiích mnoha tuzemských i zahraničních mezinárodních bluesových festivalů a klubů. V Mělníku také není žádným nováčkem. Ve zdejším klubu Stará Mydlárna tu již vystoupil se svým sólo projektem v tradičněji pojatém komornějším blues a na počátku letošního roku se zde představil v jiné sestavě.

Mo/Fo Cat Clarion, je jedním z mála osobitých hudebních formací na středoevropské bluesové scéně. Elektrizující umění, kytarová poezie tohoto blues-rockového tria silně přesahuje a popírá žánrová klišé. A to právě díky osobitému výrazu a významnému autorskému potenciálu kytaristy a zpěváka Miloše Svobody, kterého v sestavě doplňují zkušení instrumentalisté a hudební matadoři Miroslav Vorlíček na baskytaru a Ladislav Svoboda na bicí. První z nich působil mimo jiné i jako spoluhráč Věry Špinarové, Richarda Millera či operní a muzikálová divy Sisy Sklovské. Po řadu let byl vedoucí bluesové legendy Lady I and the Bluesbirds, se kterou dobýval pódia klubů a nejvěhlasnějších evropských festivalů doma v Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Švýcarsku a která se těšila přízni takových osobností, jakými jsou Duke Robillard, Laco Deczi či samotný B.B. King, jimiž byli přizváni ku společným koncertním večerům. A Ladislav Svoboda nesedí „pouze“ za bicími, ale ovládá i baskytaru, klávesové nástroje a kytaru. Je hudebně aktivní více než 30 let, kdy vystupoval na klubových a festivalových pódiích Česka, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. V r. 1995 vydal sólové album „Information of my Soul“, jako spoluhráč spolupracoval s mnohými předními českými umělci a instrumentalisty jako například s kytaristou a hráčem na dobro Lubošem Novotným či kapelníkem skupiny Druhá Tráva, Lubošem Malinou. V roce 2006 jako autor oceněn v kategorii Best Radio Song soutěže Evropahit.cz za píseň „Až přestanou zpívat ptáci“. V průběhu posledních let koncertně činný na pódiích Německa a Švýcarska s projektem Trouble Heroes, V tomto elektrickém triu Miloš Svoboda jistě představí nedávno vydané autorské album „I’m Blind“ Signs of the Dago Accordion Players in Portland.

A tak tento pátek 9. srpna od 20.30 si návštěvníci tohoto setkání opět užijí skvělý večer při osobitém a neotřele pojatém elektrickém blues a rocku extra kvality, jak po autorské, tak interpretační stránce.

mar