Do mělnického klubu míří blues rockové trio z Podještědí

Po muzikou nabitém víkendu bude ten příští trochu komornější, ale rovněž nabídne spoustu dobré muziky. V pátek 1. února se tu představí parta muzikantů z Podještědí.

A bude to tak trochu ve znamení „trojek“. Do Mydlárny zamíří již potřetí, poprvé se představí coby trio a v letošním roce oslaví tři roky svého působení na hudební scéně. Kapela Tommy G Band vychází z klasického blues čtyřicátých a padesátých let či blues-rocku let šedesátých i sedmdesátých. Syrové kytarové riffy chrlící na publikum vlnu energie a mladické drzosti v popředí zároveň doplňuje neotřesitelná rytmika bluesových veteránů v pozadí. Zpěvák, kytarista a frontmen kapely Tomáš Kracík, baskytarista Slávek Žemla a konečně bubeník Ludvík Pischel vystupují na pódiích místních i okolních klubů a na festivalech po celé České republice a zahrála i jako předkapela před bluesmany z Anglie či USA. Z nichž možno jmenovat například anglického bluesmana Normana Beakera a jeho skupinu. Avšak kapela se neorientuje „pouze“ na převzaté skladby, ale hraje i vlastní tvorbu. Opět vznikla řada novinek, které určitě předvede i v Mydlárně. Návštěvníci se tak mohou těšit na další skvělý večer a výbornou atmosféru, kterou tato kapela dokáže vytvořit. A tak se posluchači opět přenesou do doby, kdy blues a rock´n´roll nebyla „jen“ hudba ale životní styl.

Jak sami napsali na svůj Facebook: „Po lednových koncertech nás čeká v pátek 1.2 od 21:00 koncert v jednom z našich nejoblíbenějších klubů, a to ve Staré Mydlárně v Mělníku, kam vyrážíme již po třetí a nemůžeme se dočkat atmosféry, která je v tomto klubu vždy nezapomenutelná. Můžete se těšit jak na naše klasiky, tak i na nové kousky z naší tvorby. Novinek a důvodu proč se přijít podívat je tedy hodně.“

A tak také doražte, určitě to bude děsně fajn…

ma