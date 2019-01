Drtivé vítězství Mělníka nad lídrem tabulky

A to i díky hattricku T. Havla! HC Junior čekal v sobotu velmi těžký a důležitý zápas. Na svém ledě přivítal hokejisty z Čáslavi, kteří pouze dvakrát okusili hořkost porážky. Soupeř přijel v té nejsilnější sestavě a to se projevovalo i během první třetiny. Avšak mělničané neponechali nic náhodě, a byli to právě oni kdo si vytvořili vyložené šance. Jenže se gólmana hostů nepodařilo překonat a byli to právě oni, kteří se ujali vedení. Jenže druhá třetina byla zcela v režii Mělníka. Hned v úvodu se mu podařilo vyrovnat a vzápětí otočit skóre. Po třetí brance rezignoval gólman hostů, avšak i ten střídající musel se sklonit před T. Havlem, jenž mu vsítil hned dvě branky a dokonal tak svůj hattrick. A bylo prakticky rozhodnuto – 5:1! Poslední třetina dokonala třetí prohru Čáslavi, která se zmohla pouze jedním gólem na snížení rozdílu. Junior tak získal velmi ceněné tři body a má na svého největšího rivala postupu do play off, Lev Slaný, stále čtyřbodový náskok. V neděli 3. února jede Mělník do Kutné Hory, kde tamní Sršni se pohybují v dolní části tabulky. Tak věřme, že se jim zápas vydaří a zvýší se naděje na postup.

HC Junior Mělník – HK Čáslav 7 : 2

Třetiny: 0:1, 5:0, 2:1

Branky a nahrávky: 21. T.Havel (Šubrt, Prejza), 22. A.Janele (Šípek), 24. Prejza (Šubrt), 31. T.Havel (Šubrt), 38. T.Havel (A.Janele, Šubrt), 50. A.Janele, 54. Šubrt (T.Havel, Novotný) – 19. Borovanský (Muras), 51. Křišťan (Kraučuk, Janata)

Vyloučení: 5-5, Využití: 2-1, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Šťovíček – Thuma, Stanko. Vzhledem ke zranění hl.rozhodčího v 11.minutě utkání dopískali první třetinu pouze čároví rozhodčí, do druhé třetiny nastoupil na pozici hlavního rozhodčího Kotek.

Diváci: 400

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Novotný, Novák, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Vaněk, T.Havel, Janele, Šípek, Šubrt, Kapoun, Stinka, Škarohlíd, Šícha, Macek

HK Čáslav: Vích (od 23:21 M.Svoboda) – L.Svoboda, Lang, Bílek, Kůrka, Šlejtr, Janata, Procházka, M.Pipek, Kraučuk, Křišťan, Ježek, T.Pipek, Muras, Borovanský, Vlach, Navrátil, Sladký

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1397