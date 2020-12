Mělnické trhy se vrací!

A to v podobě těch Adventních, jenž samozřejmě vzhledem k současné situaci budou probíhat zcela jinak nežli jsme byli zvyklí. Takže: „Nesem vám noviny, poslouchejte…“.

Tou první je informace, že po další adventní soboty tak budeme moci v prodlouženém čase, tj.od 8 do 16 hodin, opět podpořit místní prodejce, výrobce a řemeslníky. Další je ta skutečnost, že ten poslední předvánoční víkend, od pátku 18. do neděle 20. prosince se můžeme těšit na Vánoční trhy. Letos sice s omezeným počtem stánků, bohužel bez doprovodného programu, ale i tak bude možnost pořídit na něm originální dárky pro své nejbližší, ale především nasát tu správnou vánoční atmosféru.

No a poslední zásadní novinkou je spuštění virtuálních vánočních trhů. Jelikož Vánoční trhy se nebudou moci konat v rozsahu, na který jsme z minulých let zvyklí, proto ani prodejcům není souzeno si přijít na zisky, které jim tyto akce každoročně přinášely. Takže spatřil světlo světa nápad uspořádání Mělnických virtuálních vánočních trhů. A jak to bude fungovat? 1. Vyberte si stánek: Virtuálně projděte ulicemi centra města a kliknutím nahlédněte do vybraného stánku. 2. Vyberte si zboží: Někteří stánkaři mají přímo e-shop nebo webové stránky. S dalšími se můžete domluvit jen e-mailem nebo telefonicky. 3. Zvolte formu doručení: Mimo běžných forem doručení je možné zboží dodat do výdejního stánku na náměstí Míru. A to vše pomocí webových stránek https://vanocni.trhymelnik.cz

Věřme, že i přes tuto výjimečnou situaci, kterou nepamatují ani ti nejstarší z nás, budeme prožívat adventní čas se vším co k němu patří. A neposlední řadě podpoříme ty, kterým letošní rok nebyl příliš nakloněn i tím, že si od nich pořídíme dárek, jenž potěší naše blízké. Prostě doba předvánoční má především přinášet radost a pohodu..

mar