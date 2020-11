Dárková karta dokáže splnit každé přání

Kdykoli chcete, cokoli chcete. A to doslova. Dárkovou kartu do našeho Centra teď nově můžete pořídit také ON-LINE NA MALL.CZ! Limitovanou vánoční edici dárkové karty si tak můžete objednat kdykoli z pohodlí domova a svým blízkým darovat to, co doopravdy chtějí nebo potřebují.

Lámete si každoročně hlavu nad vhodnými vánočními dárky? Dárková karta to vyřeší za vás! Spolehlivě potěší vaše blízké s přísně vytříbeným vkusem stejně jako ty, kteří o svých vánočních přáních obvykle mlčí. S kartou je totiž možné nakoupit ve všech z téměř 200 obchodů a restaurací Centra Černý Most: od světoznámých módních značek a prodejců sportovního vybavení nebo kosmetiky po klenotnictví i domácí potřeby. Vybere si opravdu každý!

Speciální vánoční edici karty v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč MŮŽETE POŘÍDIT NA MALL.CZ. Její nákup funguje jako každá jiná objednávka z e-shopu – rychle a jednoduše z pohodlí vašeho domova.

Že ji nyní nebudete moci uplatnit? Nemusíte se bát! Platnost dárkové karty je totiž celý jeden rok od data objednání. Vyrazit s ní na nákupy tak bude možné ihned, jakmile to situace dovolí.

Její použití je velmi jednoduché a funguje jako u běžné platební karty. Při platbě ji stačí projet magnetickou čtečkou. Kartu můžete použít jak k úhradě zboží o vyšší hodnotě, než je její hodnota, tak i k několika různým transakcím po celou dobu trvání její platnosti.

Navíc budete mít o všem přehled! Aktuální stav kreditu na kartě můžete pravidelně kontrolovat pomocí SMS služby nebo přímo na našich webových stránkách.