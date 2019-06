Mělnická Jizerská 50 opět na startu!

Jasně, je to opět zde. Druhý červnový víkend a s ním unikátní závod, jenž již zapsal do dějin města Mělníka a bývá zahájením letním sezóny. Ano, to je Mělnická Jizerská 50!!!

Takže tuto sobotu 15. června se postaví na start již XXVI. ročníku tohoto svátku recesistů závodníci, aby dokázali, že na běžky není třeba sněhu.

Závod se jede na dvě kola rozběhů a tři kola finále. V každém kole je potřeba absolvovat krkolomnou jízdu po dlažbě mělnického náměstí Míru, překonat lavinu z větví což není v letních měsících až zas taková sranda jak by se mohlo zdát, a vypít jedno točený pivko. To první vždy „bodne“, ale ta další jsou již už o dost horší….

Jak je již každoročním zvykem, úvod bude patřit těm nejmenším. Již od 15 hodin si mohou zasoutěžit v hodu koulí na Sněhuláka, opět bude pro ně připraven zdarma skákací „hrad“ v podobě skluzavky BEKO, na řadu přijdou i další soutěže o nejrůznější sladkosti a samozřejmě chybět nebude stále populárnější malování na obličej. Jaké by to bylo sportovní odpoledne, kdyby si nemohli zazávodit i oni. Takže zase tu bude vložený závod na lyžích pro děti za doprovodu rodičů (jistěže bez piva!).

Hlavní závod odstartuje tradičně v 17 hodin dělobuch prvním rozběhem chlapů, pak přijdou na řadu rozběhy nebo rovnou finále příslušnic něžného pohlaví. A v 19 hodin vypukne Velké finále mužů o super ceny a hlavně právo kasat se větou „Vyhrál jsem v létě na Mělníku Běžky…“. Nakonec dojde k tradičnímu vyhlášení vítězů ve všech kategoriích – I. až III. místo MUŽI, ŽENY – PÁD ROKU – MASKA ROKU a DRUŽSTVO ROKU.

Ale jaká by to byla „mělnická padesátka“ bez skvělého koncertu. Každoročně na zdejším pódiu se představuje nějaká super kapela. Pro zajímavost. Úplně ta první před více jak dvaceti lety vystoupila v té době ještě málo známá kapela Chinaski! A těch dalších kapel se zde za tu dobu vystřídalo požehnaně. Jen tak namátkou, Krausberry, Baťa & Kalábůf něžný beat, SPECTRUM, ŠPEJBL´S HELPRS, Sníh na schodišti, Hudba Praha, ZOO2 či králové punku – VYSACÍ ZÁMEK. A loni to nebyl nikdo jiný nežli skutečná tanečně bigbítová legenda – kapela BRUTUS. Kdo se představí letos? Tentokrát to budou zahraniční hosté, třebaže v tomto případě to v žádném případě nejsou až tak cizí. THE BREAKERS je slovenská bigbítová kapela z Trnavy, která má skutečně bohatou historii. Její počátky směřují již do roku 1965 kdy se sloučily dvě místní kapely, a to Black Boys a Black White. Jejich repertoár tvoří skladby The Beatles, The Rolling Stones, Troggs, The Kinks, Loving Spoonful či Sir Douglas Quintet. Od samého počátku se kapela účastní celé řady různých festivalů, avšak i jí se nevyhnuly personální změny a v roce 1971 se skupina rozpadá. Avšak v roce 2000 se skupina znovu zformovala v původním složení, které tvoří Peter Bonzo Radványi, Laco Bartoš, Fero Bartoš, Marian Remenár, Marian Mike Kramár. A k nim přibyli Pavol Opatovský a Vlado Machala. Proto se můžeme těšit na pořádný „nářez“!

Takže přejme všem, kteří se umějí zasmát nejen těm druhým, ale zejména i sami sobě, a rovněž mají rádi skvělou muziku, ať se baví dál… Neboť.

Prázdniny VŽDYCKY začínají tímto závodem a zásadně na Mělníku!

