Pozvánka na Mělnický hrozen

Také letos, v roce kdy si mělničtí turisté připomínají 130. výročí založení odboru, pořádají již 36. ročník oblíbené turistické akce. Pro milovníky pěší turistiky je připraveno pět tras. Nejdelší na 50 kilometrů je určena nejzdatnějším. Vede od startu pře Chloumek a Bosyni do vsi Kokořín a na Dolinu. Od ní stoupá kolem zbytku hrádku Nedamy na Jestřebici. Kolem méně známých Pokliček se vrací do Vojtěchova zpět do Kokořínského dolu a jím pokračuje do Lhotky a dál kolem skalního bytu do cíle. Trasa dlouhá 36 kilometrů vede až na Dolinu shodně s delší trasou. Od ní přes Hradsko pokračuje do Lhotky a dále do cíle. Trasa na 25 kilometrů je určená především rekreačním turistům. Vede k oblíbenému rybníku Harasov a dál do cíle. Tras 14 kilometrů vede přes Chloumek do Lhotky a dál kolem skalního bytu do cíle. Bude vyhovovat hlavně seniorům a starším dětem. Nejkratší na 11 kilometrů vede na Chloumek a po naučné stezce na Bílé břehy a zpět do cíle. Cyklotrasa na 40 kilometrů zavede její účastníky přes Liběchov a Želízy do Kokořínského dolu. Cykloturisté, kteří zvolí trasu na 70 kilometrů navštíví navíc i Jestřebické Pokličky a jejich známější podobu v Kokořínském dole.

Každý, kdo absolvuje zvolenou trasu, obdrží v cíli kovový odznak akce, diplom a sladkou odměnu. Zároveň si může zakoupit turistickou vizitku vydanou ke 130. výročí založení mělnického odboru. Na závěr nejdůležitější údaje. Mělnický hrozen se koná v sobotu 22.června. Start je na mělnickém autobusovém nádraží na zahrádce baru Na autobusáku od 6.30 do 10 hodin. Cíl je již tradičně v Blatecké hospodě do 18.30 hodin.

Jan Soukup