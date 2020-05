Mělnická Jizerská 50 letos neodstartuje

Letní OH v Tokiu, MS v ledním hokeji, ME ve fotbalu, závody F1, Wimbledon, Giro d´Italia…. Akce, na něž se těšily miliony sportovních příznivců, byly „díky“ koronavirové pandemii letos zrušeny.

A bohužel stejný osud postihl i akci, která již neodmyslitelně patřila k zahájení letní kulturně společenské sezóny v Mělníku. Ano, je to tak. Mělnická Jizerská 50, na jejíž 27. ročník se všichni její příznivci těšili, se letos nepojede! Její organizátoři sice stále doufali, že to nakonec přece jenom vyjde, avšak okolnosti je donutily to nakonec „odpískat“. Avšak, jak bylo uvedeno, pořadatelé stále doufali že toho 20. června se pojede, tak již bylo vytvořeno logo letošního ročníku i obligátní trička. Takže pro ty, kteří chtějí mít toto triko „za každou cenu“ do sbírky, je vyrobena limitovaná edice „MJ50 2020“. Trika budou k dostání ve stánku PREZENTACE na náměstí Míru v sobotu 20. června od 15 do 17 hodin, a to do vyprodání zásob. Návrh vyšel opět z dílny Jana Choury a je samozřejmě zase parádní. Doporučuje se zájemcům aby dali vědět, zda o tuhle aktivitu stojí a zda s nákupem trika počítají. A to na adresu info@bezky.cz.

Co se týče samotného závodu, nikomu nelze bránit si své alespoň symbolické kolečko na běžkách, pochopitelně za dodržení všech hygienických předpisů, obkroužit. Vítězové sice tentokrát nebudou vyhlášeni, však časem bude možno říci, že vítězi byli v oné době tak nějak všichni. Tak věřme, že bude si na náměstí možnost nechat natočit pivko, opět se sejít s přáteli a aspoň po delší době se dobře pobavit. A především pevně doufat, že příští rok opět bude možno se postavit na start MJ50 2021!

mar