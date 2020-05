Kverulant se pokouší zastavit podvodné vyvádění peněz z pražského dopravního podniku

Kverulant.org nedávno odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsala několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. To se ani po téměř dvou měsících nestalo. Nejspíš proto, že primátor má na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy dnes podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. Oceňte Kverulantovu odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se jeho dárcem.

Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za celkem 14,6 miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení.

V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1 2020 ÷ 2034“. Za tímto málo srozumitelným názvem se skrývá servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. bylo stanoveno, že „celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH“. Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH. A pokud nebude tato smlouva ukončena, bude fakturování pokračovat až do roku 2034.

Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033“. Jde o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun. Pokud se nic nestane, bude vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033.

Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zdokumentovat, je smlouva na právní služby v rámci projektu „MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU“. I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.

Celkem bylo v těchto zdokumentovaným případech zatím namísto 4,5 milionu korun (5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. Jenže Dopravní podnik uzavřel s advokáty ROWAN LEGAL smlouvy za celkem 40,2 milionu korun. Pokud by na všechny tyto smlouvy byl uplatněn stejný kriminální model, tak by z dopravního podniku bylo vyvedeno závratných 155 milionů korun.

Kverulant v březnu vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Už první reakce vedení magistrátu nedávaly naději, že tunel bude zastaven a viníci potrestáni. Pak v dubnu 2020 Kverulantovi prozradil velmi dobře informovaný zdroj s pražského magistrátu, že primátor Hřib i všichni radní o vyvádění peněz z dopravního podniku dobře vědí a část z nich je na tento zločinný penězovod napojena. Na pokračování nezákonného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL má údajně zájem přímo primátor Zdeněk Hřib. O podvodech v dopravním podniku je prý detailně informován i jeho protikorupční poradce Martin Kameník, dřívější šéf protikorupčního spolku Oživení a dřívější garant Rekonstrukce státu. Ale ani ten s tunelováním dopravního podniku nic dělat nebude, protože nechce překazit kšeft svého šéfa.

Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Této hypotéze svědčí i skutečnost, že pražský magistrát má s kanceláří ROWAN LEGAL uzavřeno již 67 smluv v hodnotě nejméně 54 milionů korun a uzavírá další podezřelé smlouvy. Příkladem je smlouva z 24. dubna 2020 o poskytnutí právní pomoc v soudním sporu se se společností Bělehadská s r.o. I v této smlouvě je ujednána vysoká hodinová sazba ve výši 2 000 korun (bez DPH) za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. A i v této smlouvě je ustanovení, které říká: „celková výše odměny za právní služby poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1,000.000,- Kč bez DPH“.

Kverulantovi nezbylo nic jiného, než aby dnes sám podal trestní oznámení a stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti. Podrobnosti naleznete v kauze Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku.

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí i v boji proti mocným tunelářům.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org