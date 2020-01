LiStOVáNí tentokrát coby ryzí dámská jízda

V tomto duchu proběhne první letošní setkání tohoto cyklu v mělnickém kulturním domě. Představí zde jednu z nejvýraznějších a nejvýznamnějších osobností první vlny čistě internetové žurnalistiky, jenž označuje sebe sama jako “dítě sociální sítě”.

Markéta Lukášková pochází z Českých Budějovic. Před maturitou jezdila rok do Prahy na žurnalistickou přípravku a pak nastoupila na brněnskou Masarykovu univerzitu. Studium ji ale zklamalo, chtěla praxi, a tak ho po dvou letech zanechala. Přesto působila jako redaktorka časopisů Týden, Maxim, Faktor S, dále pracovala v online magazínech Jenpromuze.cz a Extra.cz, v roce 2013 se stala vedoucí online sekce Reflexu. Následně „zběhla“ do PR agentury MC Shakespeare. V současnosti se věnuje copywritingu, přispívá na blog ČiliChili a dělá cvičitelku v gymu. Rovněž vede kurz tvůrčího psaní pro seniory o nichž říká že „jsou to neuvěřitelně progresivně nastavení lidé“. A samozřejmě píše knihy… V roce 2017 vydala svojí první knihu „Losos v kaluži“ a vždy po roce následovaly další. A to „Panda v nesnázích“, a posléze knížka „InTyMně“, která vyšla v loňském roce.

Právě se svojí prvotinou se s cyklem LiStOVáNí vydala počátkem prosince loňského roku na turné po celé republice, které potrvá do konce ledna. A právě jednou z posledních zastávek bude mělnický Masarykův kulturní dům ve středu 28. ledna od 18. hodin.

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná!

Takový je námět této knížky podle níž se chystá i filmové zpracování a hlavní roli ztvární Jenovéfa Boková. Jak již bylo naznačeno celé vystoupení bude ryze dámskou záležitostí, neboť Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení. A s ní dále vystoupí Věra Hollá a Pavla Dostálová v alternaci s Bárou Jánovou.

Po představení bude následovat diskuse a zájemci si budou moci zakoupit všechny tři knihy, které si samozřejmě mohou nechat od autorky i podepsat. Neboť na otázku zda se cítí být spisovatelkou odpovídá: „Těžko říct. Když se řekne spisovatel, tak si představím Victora Huga a rozhodně ne sebe. Technicky vzato jsem spisovatelka, ale spíš se považuji za autorku.“

mar