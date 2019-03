Legenda moravského folku vystoupí v Neratovicích

A tou je skladatel, textař a zpěvák, spisovatel, studiový hráč, aranžer, hudební režisér a producent, taktéž autor divadelní a filmové hudby Vlasta Redl!

Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná a proto těžko definovatelná, snadno rozpoznatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis, který často kombinuje tradiční melodické a harmonické linie moravského a slovenského folklóru s prvky současných hudebních směrů jako je rock, jazz, funky či blues. Počátky jeho hudební kariéry se datují do roku 1983, kdy se stal členem tehdy již známé skupiny AG Flek. Jako autora písniček jej proslavila vizovická skupina Fleret, která zařadila do repertoáru jeho písně „Letiště“ či již prakticky zlidovělou „Sbohem galánečko“. Na tehdy nejznámějším festivalu trampské , folkové a písničkářské tvorby PORTA skupina v roce 1986 s písní „Letiště“ vyhrála jednu z hlavních cen. Tento úspěch mu přinesl četné pozvánky na pódia prestižních hudebních klubů, hostování na koncertech renomovaných kolegů a nakonec mu otevřel i dveře do nahrávacích studií. Nyní má na svém kontě na šest desítek alb níž se buď podílel či ryze autorských.

Vlasta Redl vystupuje také samostatně, jako zpívající písničkář s kytarou. A právě v této komornější rovině jsou to pak především vlastní texty, jenž jej řadí mezi „folkaře“, ať už poetikou, či snahou o společenský a duchovní přesah. Tyto texty se již volbou témat vyhýbají obecně osvědčeným poetickým klišé a zahrnují posluchače řadou přímočarých informací, které jednou vyúsťují v překvapivou pointu a jindy ve filozofický závěr.

V neratovickém Společenském domě se v úterý 5. března od 19 hodin představí se svým recitálem společně s hudebním seskupením, které si říká Tichá parta. Tu tvoří další skvělí muzikanti jako je saxofonista Michal Žáček, kterého alternuje Rudolf Březina, kytarista Matěj Morávek, klávesista Borek Nedorost a Martin Gašpar jehož střídá Tomáš Koudelka.

Není tak pochyb, že se nabízí skvělý hudební večer, kdy si mnozí jistě i zanotují známé písničky tohoto již legendárního muzikanta.

mar