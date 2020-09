Kvartet The Swings otevře novou sezónu

Podzimem začíná sezóna i v mělnickém Masarykově kulturním domě. Jak se již stalo tradicí otevření jí opět hudební vystoupení, které bude již také v rámci cyklu Swingových večerů. A jelikož tato hudební setkání bývají vždy první středu v měsíci, nebude tomu i v tomto případě jinak. Takže 2. září od 19.30 se prostory před kulturním domem rozezní svižnou muzikou.

Už téměř tři desetiletí nabízí známé pražské vokální kvarteto The Swings originální a v Čechách ojedinělý druh hudební zábavy, stylový vícehlasý jazzový zpěv inspirovaný zlatou érou swingu. Profesionální a zároveň zábavná vystoupení kvarteta zprostředkují příjemné a autentické setkání s americkou i českou swingovou klasikou v zajímavých úpravách. Pánové vystupují buď jako samostatné kvarteto (v doprovodu vlastní kytary a houslí) anebo s doprovodným bandem (klavír, kontrabas, kytara, bicí, saxofon). Rovněž disponují vlastními aranžmá pro klasický big band a jako hosté velkých swingových orchestrů. The Swings vydali čtyři svoje řadová CD a na několika desítkách dalších spolupracovali. Z mich možno jmenovat Melody Makers Ondřeje Havelky, Sestry Havelkovy, Janu Kirschner či Milana Lasicu. Hanzlík

Lídrem seskupení je Petr Hanzlík, zpěvák, skladatel a aranžér, hudební producent, dramaturg, režisér… Svůj život dělí mezi výkonné hudebnictví a organizaci kulturního života. V nehudebním životě pracuje jako terapeut. Dále zpěvák a kytarista Petr Jindram jenž je zároveň člen několika rockových formací a po mnoho let také legendárního souboru Linha Singers… Také on má intenzivní nehudení život – spoustu času tráví na ledě jako “skillcoach” čili individuální hokejový trenér! Houslista a zpěvák Pavel Švestka je „doma“ ve swingu, stejně jako ve folk-rocku a irské hudbě. Kromě toho je členem operního sboru Národního divadla… A mimochodem i členem kapely Navostro, která je známá i mělnickému publiku. A konečně zpěvák Jiří Hruška je jediný člen kvarteta vzdělaný v klasickém zpěvu. Kromě užitečné záliby ve swingové hudbě je sólistou Opery ND a zástupcem ředitele na ZUŠ Petřin. Jak již bylo výše uvedeno kvartet někdy vystupuje i s doprovodem. Tentokrát to bude vynikající klavírista Jiří Růžička a neméně skvělý kontrabasista Vít Fiala.

Bude to tak opět krásné zahájení nové sezóny, která nabídne celou řadu zajímavých kulturních zážitků.

mar