Kralupy přivítají Hanu Zagorovou a Petra Rezka

Ti, kteří v pondělí 4. listopadu v 19 hodin zavítají do zdejšího kulturního domu Vltava určitě si užijí skvělý hudební zážitek. Vystoupí zde skutečná dáma české pop music Hana Zagorová. S muzikou začala již v sedmi letech hrou na klavír. Po studiu herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně se přestěhovala do Prahy, kde například hostovala v Divadle Semafor v Suchého parodickém představení „Kytice“. Koncem šedesátých let účinkovala se skupinou Flamingo, dále zpívala v souboru Sodoma-Gomora a začala spolupracovat s orchestrem Václava Zahradníka, se kterým natočila své první LP „Bludička“, na kterém je i jeden z největších hitů „Bludička Julie“. Koncertovala také s Karlem Gottem, Evou Pilarovou nebo Václavem Neckářem a také si zazpívala s tehdy populárním italských zpěvákem Drupim. Postupně vznikaly hity jako „Já se vznáším“, „ Náš dům zní smíchem“, „On je někdo“. Od roku 1977 vyhrála celkem devětkrát za sebou v anketě Zlatý slavík a suverénně tak zaujala post nejpopulárnější domácí zpěvačky. Na koncertech se začala objevovat s vlastní doprovodnou kapelou. Vedli ji Karel Vágner s kolegou Michalem Prokopem, toho vystřídal na šest let Petr Rezek, se kterým natočila hit „Asi, asi“ a „Duhová víla“. Mezi její sólové hity patří například. „Maluj zase obrázky“, „Málokdo ví“, „Líto je mi líto“. Hudební publicista Jiří Černý jí svého času nazval „skutečnou kněžnou zpívaného českého slova“ a František Trnka v souvislosti se Zagorovou zavedl termín „beatový šanson“. V osmdesátých letech spolu s Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem vytvořila trio jehož hity dodnes nechybějí na žádné diskotéce. Avšak v roce 1989 Hana Zagorová zaujala odvážný postoj k politickým poměrům v zemi, když jako jediná z tehdejšího českého showbyznysu podepsala petici „Několik vět“ a okamžitě jí byla zastavena činnost. Její jméno se objevilo i v „legendárním“ projevu Milouše Jakeše z Červeného Hrádku. Po Listopadu 89 však opět se vrátila na pódia, ale roku 1992 se provdala za operního pěvce Štefana Margitu a značně omezila zpívání a zájezdy. Znovu se uchýlila k tvorbě scénářů a v letech 1993–98 připravila pro televizi 39 dílů pořadu „Když nemůžu spát“, které sama moderovala. V roce 1998 vydala CD „Já?“, které snad mohlo podpořit vzrůstající zájem o Hanu Zagorovou, nicméně toto splnilo až CD „Hanka“ vydané o tři roky později. V roli televizní hostitelky se také uplatnila po boku Margity v zábavném pořadu „Hogo fogo“. Přidělení vlastní televizní show jen potvrdilo zdařilý její comeback. Nyní vystupuje buď v doprovodu Boom Bandu Jiřího Dvořáka nebo s menší sestavou pod vedením Miloše Nopa. A každoročně jí na vánočním koncertu vzdává hold vyprodaná pražská Lucerna. V roce 2006 vychází bilanční 4 CD „ S úctou…“ a kniha básní a písňových textů Hany Zagorové nazvaná „Milostně“. Celkem vydala na čtyři desítky alb z nichž to zatím poslední „Já nemám strach“ vyšlo v loňském roce a bylo oceněno Zlatou deskou.

V současné době diváci mohli ocenit její kvality v muzikálech „Jack Rozparovač“ a „Mona Lisa“, kde alternuje s Helenou Vondráčkovou postavu Caterina de´ Gherardini.

Na kralupské obecenstvo tak čeká téměř dvou a půl hodinový koncert kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity a rovněž paní Zagorová ty nejznámější písničky svojí kariéry a během celého večera zazní duety Hanky a Petra. Celým večer doprovází výše uvedená skupina Jiřího Dvořáka Boom Band. Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají Hana Zagorová a Petr Rezek, by se mohlo zdát, že se píše například rok 1979. Diváci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes – po čtyřiatřiceti letech.

A určitě tomu nebude jinak i zde…

mar