Kralupský Dům dětí a mládeže slaví

Je to již dvacet let, co se zdejším nejmladším občanům otevřely brány tohoto objektu. A to je již důvod k velké oslavě. Ta se uskuteční v sobotu 12. září od 10 do 16 hodin na Palackého náměstí. Pro všechny je připraven bohatý kulturní program.

Těšit se tak mohou na vystoupení skupin Čiperové a Lumpína, dále se představí písničkář Michal Horák, určitě pobaví Klaun Pupa, a chybět nebude Markéta Wagnerová a její hosté. Připraven je i skákací hrad, kuličky, dílničky pro děti a mnoho dalších lákadel pro děti i dospělé.S Městskou Policií Kralupy si bude možno zastřílet z praku a samozřejmě chybět nebude spousta dobrot v podobě sýrů, uzenin i sladkostí jako pralinky, cukrová vata či palačinky. Celou akci moderuje Aleš Švarc z radia Relax..

mar