Na jaře začne další etapa úprav centra Kralup nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) 6. března (ČTK) – Na jaře začne třetí etapa úprav centra Kralup nad Vltavou na Mělnicku. Vzniknou nové plochy v Palackého ulici a na Palackého náměstí. Už nyní pokračují přípravné práce pro úpravy Jungmannovy a Husovy ulice. Město zvažuje několik variant konečné podoby ploch u železniční trati v Jungmannově ulici, informoval dnes ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

Jedním ze záměrů v Jungmannově ulici bylo vytvoření malby původních starých domů na tamější stěnu u železniční tratě, uvedla vedoucí odboru investic města Marcela Horčičková. Druhou variantou by mohla být výstavba menších budov, prodejních prostor, které by místo oživily a částečně i tlumily hluk z trati. Nové budovy by se ale nesměly přímo s železniční stěnou propojovat, proto by šlo spíše o stavební buňky, které by měly zapadnout do konceptu celé ulice.

“V Husově ulici se pak nabízí výsadba zeleně v součinnosti s možností parkování, samotná stěna by pak mohla být v ideálním případě potažena například rostlinami nebo podobně jednoduše upravena. Výraznou proměnou projde také podchod pod dráhou,” uvedl referent odboru realizace investic města Jindřich Karvánek.

Městští radní budou z navržených studií vybírat vítěznou variantu, která podle něj bude zapracována do dokumentace pro čtvrtou etapu úprav centra.

“Čtvrtá etapa se ponese v obdobném duchu, jako tomu bylo i u těch předchozích, to jest povrchy chodníků a komunikací z kamenné dlažby, instalovány budou nové lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a parkovací automaty. Zároveň bude vysazena nová zeleň, která nahradí tu současnou. Po konzultaci s odborem životního prostředí jsme došli k závěru, že většina porostů je už na hranici životnosti. Styl nové výsadby bude řešen obdobně, jako je tomu v ostatních částech náměstí,” dodal Karvánek.

Centrum Kralup nad Vltavou se v posledních letech zásadně mění, novou podobu získalo například prostranství u kostela u Palackého náměstí, zbourán byl také zchátralý hotel Praha. Loni byly upraveny například prostory v blízkosti bývalé budovy pivovaru.

