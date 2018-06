V Kralupech mají svůj vlastní televizní web

V průběhu měsíce května došlo ke spuštění specializovaného televizního webu KRALUPY TV – https://www.kralupytv.cz/. Právě pod touto adresou diváci najdou složky s novými i archivními reportážemi, utříděnými do několika přehledných sekcí. Následně pak mohou vybrat takové, které je nejvíce zajímají. „V současné době všechno běží předepsaným způsobem. V následujících týdnech budeme pracovat jen na dílčích detailech. Naším cílem je, aby byl televizní portál pro uživatele co nejpřívětivější,“ uvedl David Kořínek, informatik MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Na televizním webu však nečekají návštěvníky jen reportáže aktuální. Kolektiv pracovníků, který na přípravě pracuje, se totiž pustil i do zcela unikátního projektu, jenž spočívá v digitalizaci starých reportáží. „Všechny prastaré pořady máme k dispozici na páskách a naším úkolem nyní je, abychom je převedli do digitální verze. Diváci si prakticky kdykoliv budou moci osvěžit vzpomínky na události z let minulých, aniž by museli něco dlouze vyhledávat. Domnívám se, že především pamětníci si při sledování KRALUPY TV přijdou na své,“ je přesvědčen Karel Kohl, vedoucí oddělení informatiky. Multimediální web, který v budoucnu počítá i s elektronickou verzí Kralupského Zpravodaje, již nyní nabízí celou řadu archivních materiálů. K dispozici jsou pamětní reportáže z roku 1997, částečně je hotový také rok 1998. „Postupem času chceme zdigitalizovat kompletní archiv. Není to však běh na krátkou trať, neboť jeden kalendářní rok zahrnuje přibližně čtyři stovky reportáží. Na druhou stranu však není třeba, abychom projekt zadávali externí firmě. Všechno jsme schopni si zajistit vlastními silami,“ vysvětluje Karel Kohl pracovní postup spojený s archivem, jehož stávající počet se postupně blíží k pěti tisícům videí. Nechybí ani tradiční dokumenty, dobové upoutávky a oblíbené medailonky osobností.

Další velkou výzvou pro KRALUPY TV bude užší propojení s ostatními sociálními sítěmi, zejména Facebookem a Twitterem. Příznivci sítě YouTube pak mohou veškeré zpravodajství sledovat v režimu stávajícím.

https://www.kralupytv.cz/