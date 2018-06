JUDr. Petr Kowanda: SLIBY PLNÍME

Již dlouhou dobu nám provoz vlečky do přístavu komplikuje dopravní situaci. Již dlouhou dobu nás v noci budí hluk, který doprava po této vlečce způsobuje. Proto jsem třikrát navrhl zastupitelům Mělníka ke schválení usnesení, aby rada města jednala se Správou železniční dopravní cesty o ukončení provozu na dráze do areálu přístavu v době nočního klidu. Poprvé jsem neuspěl, protože pan místostarosta Schweigstill pokládal usnesení za nepřipravené. Podruhé jsem neuspěl, protože místostarosta Volf a někteří další koaliční zastupitelé obsah usnesení nechápali. Teprve na květnovém zasedání zastupitelstva jsem po vystoupení paní Pokorné, která bydlí v blízkosti vlečky, a která popsala zastupitelům útrapy, které jí a jejím sousedům vlečka způsobuje, uspěl a usnesení bylo přijato. Děkuji paní Pokorná! Je to dobrý začátek. Vážení spoluobčané, slibuji, že omezení provozu vlečky budu dále prosazovat.