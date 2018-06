Na kus řeči s … Helenou Vondráčkovou

Další setkání tohoto již oblíbeného cyklu, jenž každý měsíc probíhá v prostorách brandýského zámku se uskuteční opět ve čtvrtek, 21. června v obvyklou dobu od 19 hodin. Tentokrát do křesla pro hosta neusedne nikdo jiný nežli Helena Vondráčková …Tuto stálici naší populární hudby snad není třeba blíže představovat. Od poloviny šedesátých let patří k našim nejznámějším zpěvačkám a díky hitům „Červená řeka“ a „Pátá“ se již v roce 1965 se stala Zlatou slavicí. Do naší historie populární hudby se rovněž zapsala coby členka pěveckého tria Golden Kids spolu s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem. S ním vytvořila i hereckou dvojici v dnes již klasické pohádce „Šíleně smutná princezna“, která již neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. I v dalších letech dosáhla celou řadu úspěchů na domácích i zahraničních pódiích. Točila alba rovněž pro zahraniční společnosti a pravidelně vystupovala na světových festivalech, například v polských Sopotech získala Grand Prix. V současné době kromě vyprodaných koncertů vystupuje i v muzikálech. Excelovala kupříkladu v „Bídnících“, „Hello Dolly“, „Mamma Mia!“ či v doposud poslední roli královny Anny muzikálu „Železná maska“.

Není tak pochyb, že večer s touto dámou naší pop music bude opět skvělým zážitkem. Avšak toto setkání nebude zdaleka poslední, neboť se její příznivci budou moci těšit koncert v nedaleké Houštce v rámci „Tour HELENA DNES“, který se uskuteční 30. srpna.

mar